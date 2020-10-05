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Рыночный капитализм в условиях пандемии потерпел неудачу и нуждается в реформе, — Папа Франциск

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Папа Франциск обращает внимание на то, что миру нужен новый тип политики, который способствует диалогу и солидарности

Папа Римский Франциск сообщил, что пандемия коронавируса доказала, что «волшебные теории» рыночного капитализма потерпели неудачу и что миру нужен новый тип политики, который способствует диалогу и солидарности и отвергает «войну любой ценой». Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Папа Франциск изложил свое видение мира после COVID, объединив основные элементы своих социальных учений в новую энциклику, направленную на возрождение чувства человеческой семьи. Трактат «Fratelli Tutti» («Все братья») был выпущен в день празднования святого Франциска Ассизского.

Рыночный капитализм в условиях пандемии потерпел неудачу и нуждается в реформе, — Папа Франциск

Документ черпает вдохновение из учений Святого Франциска и предыдущих проповедей Папы о несправедливости глобальной экономики и объединяет их с призывом к большей солидарности людей, чтобы противостоять «темным облакам над закрытым миром»»

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В энциклике Франциск отвергает даже собственную доктрину католической церкви, оправдывающую войну как средство законной защиты, заявив, что она слишком широко применялась на протяжении веков и больше не является жизнеспособной.

Рыночный капитализм в условиях пандемии потерпел неудачу и нуждается в реформе, — Папа Франциск

Франциск сказал, что пандемия подтвердила его веру в то, что нынешние политические и экономические институты должны быть реформированы, чтобы удовлетворить законные потребности людей, наиболее пострадавших от коронавируса.

«Помимо разных способов реагирования разных стран на кризис, их неспособность работать вместе стала совершенно очевидной», — написал Фрэнсис. «Любой, кто думает, что единственный урок, который нужно усвоить — это необходимость улучшить то, что мы уже делали, или усовершенствовать существующие системы и правила, отрицает реальность».

Он считает, что политикам необходимо прислушиваться к популярным движениям, профсоюзам и маргинальным группам и разрабатывать более справедливую социальную и экономическую политику.

«Хрупкость мировых систем перед лицом пандемии продемонстрировала, что не все можно решить с помощью рыночной свободы…Совершенно необходимо иметь проактивную экономическую политику, направленную на «продвижение экономики, которая способствует производственному разнообразию и творческому потенциалу бизнеса и позволяет создавать, а не сокращать рабочие места», — написал он.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 79

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