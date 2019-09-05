СБУ блокировала деятельность крупной нарколаборатории

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Сотрудники СБУ блокировали деятельность крупной нарколаборатории

В Хмельницкой области сотрудники СБУ блокировали деятельность крупной нарколаборатории, — сообщает пресс-центр СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей областного центра наладили производство оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ. Подпольный цех они обустроили на территории частного домохозяйства одного из дачных кооперативов. Своих клиентов дельцы подыскивали через интернет.

Амфетамин и каннабис они сбывали методом так называемых «закладок» или использовали сервисы почтовой связи. Оплату за товар фигуранты производства получали на электронный кошелек и банковские карточки, зарегистрированные на подставных лиц. Установлено, что также дельцы покупали прекурсоры для изготовления амфетамина и реализовывали наркотические средства за криптовалюту.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов сбыта наркотиков. Правоохранители задержали обоих злоумышленников согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины по месту жительства. Во время санкционированных следственных действий в нарколаборатории и в квартирах фигурантов дела изъято почти 7 килограммов марихуаны, более 200 граммов амфетамина, полтора килограмма прекурсоров и более 100 таблеток экстази.

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Также обнаружено оборудование для изготовления амфетамина и каннабиса, банковские карты, оружие с патронами и денежные средства. По предварительным оценкам, стоимость изъятых наркотиков составляет почти два миллиона гривен по ценам черного рынка.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) и избрании меры пресечения. Разоблачение злоумышленников проводилось совместно с Нацполицией.