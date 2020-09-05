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Россия открыто угрожает нанести удар по украинской армии — Бутусов

Главная » Последние новости » Новости общества » Россия открыто угрожает нанести удар по украинской армии - Бутусов
 
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В 8.00 7 сентября российская армия нанесет удар по позициям 503-го батальона морской пехоты ВСУ - об этом заявил главарь "ДНР" Денис Пушилин.

«Официально заявляю, что в соответствии с пунктом «е» дополнительных мер мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы»,- написал Пушилин. Он»призвал Киев «с 08:00 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе «во избежание жертв среди силовиков», информирует enovosty.com/news.

Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский журналист Юрий Бутусов.

«Село Шумы находится под Горловкой, село состоит из одной улицы и находится под нашим контролем.Российские оккупанты контролируют высоты, но украинские воины контролируют «зеленку» — вот этот плотный лиственный лес в низине. У россиян удобные для обороны высоты, они сверху имеют отличный обзор, но плотная листва скрывает наши позиции, и они боятся морпехов, которые находятся довольно близко. Один рывок — и терриконы могут быть взяты штурмом, вот чего боится Пушилин.

Горловка уязвима со многих направлений, противник опасается, что ВСУ имеет целый ряд удобных плацдармов для атаки, включая Шумы.

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Дело в том, что в российских войсках на Донбассе нет подразделений, которые могли бы сравниться по боеспособности с 503-м батальоном, которым командует подполковник Вадим Сухаревский, тот самый офицер, который 13 апреля 2014-го под Славянском впервые в ВСУ дал приказ открыть огонь по российским оккупантам.Сухаревский — настоящий военный лидер, который собрал отличный добровольческий коллектив. 503-й батальон уже заявил, что ждет, когда сам Пушилин пойдет в атаку. 503-й батальон противнику хорошо известен — например, по боям за господствующую высоту «Дерзкая» близ села Водяне под Мариуполем, где активные действия морпехов вынудили россиян сдать высоту, и спасти от прицельных обстрелов украинское село.

Будем ждать адекватных действий от командования ООС, посмотрим, как подготовлена разведка, беспилотники, спутниковые снимки, РЭБ, радары контрбатарейной борьбы, танки для подавления наблюдательных пунктов, артиллерия 152 мм для подавления вражеских батарей. Все, что положено, в ответ на угрозу врага надо завести и подготовить, и отработать на упреждение.До сих пор Украина никак не ответила на угрозу Пушилина.

Россия открыто угрожает нанести удар по украинской армии, странно делать вид, что ничего не происходит. «Партнеры по переговорам» просто вытерли ноги об Украину такими заявлениями. Это не просто нарушение перемирия — это продолжение войны. Путин в который раз показал президенту Зеленскому, что его мирные инициативы не имеют никакого смысла и никакие уговоры прекратить огонь не заставят РФ вывести войска с Донбасса. Украине нужна военная стратегия, которая была бы адекватной реальной обстановке. Может хватит в глаза заглядывать?», — пишет журналист.

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Напомним, ранее главарь самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин сообщил, что отдаст приказ уничтожить инженерные сооружения Вооруженных сил Украины у линии соприкосновения на Донбассе.

По его словам, «требования Донецка» украинская сторона проигнорировала. Накануне, 4 сентября, ДНР планировала получить от СЦКК документ о том, что «нарушения были устранены Украиной или о том, что ведется работа по их устранению».

«Такого документа я не получил», — сообщается в официальном Telegram-канале Пушилина.

Также он отметил, что «представители республики» в СЦКК расскажут украинской стороне о координатах места проведения операции.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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