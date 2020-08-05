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Зачем страну поделили на зоны перед 1 сентября и местными выборами?

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Первое сентября из скучного праздника знаний превращается в занимательный квест под названием: «А твоё чадо пойдёт 1 сентября в школу?» Что общего между конституционным правом каждого ребёнка на образование, зонированием страны по фен шуй и местными выборами, смотрите в сюжете.

Зачем страну поделили на зоны перед 1 сентября и местными выборами?

Красный, зелёный, оранжевый и жёлтый — это теперь не просто цвета — это теперь ваша маркировка и пропуск к нормальной жизни. МОЗ позаботилось, чтобы вы не скучали и окрасило страну в четыре цвета. Красная зона — эмблема печали. , информирует enovosty.com/news.

Детям, на территории проживания которых, проклятье взрослые не моют руки и не соблюдают дистанцию, не повезло. В красной зоне особого строгого режима — школы будут закрыты, и дети будут учиться онлайн. Но не все, а только те, у кого есть персональные гаджеты, хороший скоростной интернет, и чьи родители смогут бросить работу и будут сидеть возле своих чад и суфлировать после учителя пройденный материал.

Вы спросите, а если в семье два ребёнка, три, четыре и всем купить по гаджету у родителей нет возможности? Что тогда? А тогда, вообще все упрощается. Помните, как в былые времена, на учебу из семьи посылали только самого способного. Остальные же помогали по хозяйству и шли в работники к более состоятельным согражданам. Скажем, грузчиками в Эпицентр, уборщицами в ресторан Коли Тищенко — Велюр, да мало ли мест где можно работать без образования.

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Но давайте не только и грустном. Ведь если вы счастливчики и проживаете в одном из укрупнённых районов и он находится: в оранжевой, желтой или зелёной зоне (Ура!!!), вам разрешат воспользоваться вашим конституционным правом учить детей старым классическим способом, которым учили детей ещё наши деды-прадеды. Это когда ребёнок берет ранец и ногами топает в школу, а там у него реальные друзья и учителя, которых даже можно потрогать.

Но вопрос разделения страны на зоны остаётся открытым. Зачем, собственно, зонировать эту и так уже офигевушую от всего происходящего страну. Она ведь и без этого уже на грани. Э… не все так просто. друзья!

Может, чтобы легче этой страной манипулировать в предверии местных выборов? Или если статистика по «ковиду» вдруг рванет вверх, то и отменить на фиг эти выборы от греха подальше? А? Как вам мыслища?

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И если какая-то зона не любит нынешнюю власть, то всегда можно объявить эту зону сильно красной. И пусть сидит этот умный электорат по домам вместе с детьми перед голубим экранами и смотрит французские комедии.

А как же дети и их законное право на обучение? Ну не знаю?! Зачем этой стране образованные дети, право слово! Детей народных депутатов должно быть достаточно. Остальные перейдут в категорию некачественных, согласно измерительной шкале Татьяны Третьяковой.

Кроме того, давайте мыслить как государственники. В стране кризис, бюджет пустой, в закромах «мыши» догрызают последнее, учителей много, платить что-то надо… Где взять деньги на содержание школ и персонала…. А если объявить красную зону, поставить одного учителя перед голубым экраном, а чадо по ту сторону, и пусть себе сидит, лупает глазёнками. Дёшево и сердито!

И опять же, друзья, местные выборы… Это — боль и скорбь Владимира Александровича, ибо рейтинг сильно стремится пробить дно, а так не хочется этого допустить.

Поэтому, если к первому сентября, которое, как известно, очень близко к местным выборам, вы вдруг утром по странному стечению обстоятельств окажетесь в красной зоне, знайте, где-то ваш регион прохлопал. То ли власть не любите, то ли руки плохо моете. Мойте тщательнее! Любите крепче!

И если вам все же повезёт и вы окажетесь в зелёной зоне и (о боги!), вам разрешат воспользоваться вашим конституционным правом голосовать, и когда вы дрожащей рукой в резиновой перчатке, прерывисто дыша в ватно-марлевую повязку, возьмёте бюллетень, подумайте. Не о себе. Подумайте о своих детях, которые уже сегодня, благодаря выбору сделанному вами вчера, лишены возможности учиться, а вы возможности работать.

Подумайте, ведь именно к этому всегда призывают наши кандидаты. Помните знаменитый призыв Владимира Александровича: «ДумайТЕ!»

Вот видите, а вы не послушались…


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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