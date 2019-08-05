СБУ блокировала масштабное производство и реализацию контрафактного алкоголя

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ блокировала масштабное производство и реализацию контрафактного алкоголя СБУ блокировала масштабное производство и реализацию контрафактного алкоголя

Закрыть Отправить

Сотрудники СБУ блокировали масштабное производство и реализацию контрафактного алкоголя

Безопасность граждан, в том числе и предупреждение причинения вреда жизни и здоровью наших соотечественников, является составной деятельности украинской спецслужбы, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Преступные схемы, связанные с поставкой некачественной продукции в учреждения торговли и общественного питания, а также контрабанда, производство и распространение контрафактной подакцизной продукции ставят под угрозу жизни населения.

На этот раз сотрудники СБУ предупредили угрозу отравления контрафактным алкоголем в Хмельницкой области. Четверо местных дельцов организовали подпольный цех по производству фальсификата, где в условиях антисанитарии, без соблюдения каких-либо технологических процессов с контрабандного молдавского спирта изготавливали водку и коньяк. «Продукцию» злоумышленники реализовывали через сеть предприятий торговли в Хмельницкой, Черновицкой и Тернопольской областях.

Читайте: Кабмин отменил обязательное ведение на предприятиях Книги отзывов и предложений

Во время обысков в подпольном цехе правоохранители обнаружили почти две тысячи литров фальсификата. По предварительным оценкам стоимость изъятого «товара» по ценам черного рынка составляет почти миллион гривен.

Устанавливаются все участники сделки, возможные коррупционные механизмы ввоза «сырья» из-за границы и детали сбыта контрафакта.