Пентагон планирует развернуть ядерные ракеты морского базирования, — Fox News

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

05.08.2020 г.
14:58Зачем страну поделили на зоны перед 1 сентября и местными выборами?
14:21Из РФ на Донбасс прибыла группа наемников, - разведка
13:59Пентагон планирует развернуть ядерные ракеты морского базирования, - Fox News
12:00ФБР США проводит обыски в американских офисах олигарха Игоря Коломойского - Бутусов
10:27В Украине зафиксировали новый коронавирусный антирекорд
08:08Ситуация тяжелая: Врач из Луцка поделился реалиями "красной зоны"
08:01Исследование показало, кто может терять вкус и обоняние от коронавируса
Все новости общества

Аналитика

03.08.2020

Николай Давыдюк: Мечта Путина - въехать на колеснице в «арку победы», а рядом чтобы покорно шли Зеленский и Лукашенко

Николай Давыдюк: Мечта Путина - въехать на колеснице в «арку победы», а рядом чтобы покорно шли Зеленский и Лукашенко
Почему Зеленский взял в «минский формат» Кравчука вместо Кучмы, какие перспективы у очередного перемирия на Донбассе, каковы шансы, что Россия развяжет ...
31.07.2020

Итоги июля: Донбасс между миром и войной, треск прогнившего режима и кость в горле Путина

Итоги июля: Донбасс между миром и войной, треск прогнившего режима и кость в горле Путина
В "стабильных" России и Беларуси перевернулась новая страница, в Луцке террорист захватил заложников, а в зоне боевых действий на Донбассе началось ...
31.07.2020

США и Китай: здравствуй, новая холодная война!

США и Китай: здравствуй, новая холодная война!
Противостояние США и Китая имеет место давно. Все шире разворачивается торгово-экономическая война. Все более явной становится реальностью "холодная ...

Последние новости

05.08.2020 г.
15:04 "НИБУЛОН" в очередной раз предостерегает сельхозтоваропроизводителей и другие компании от сотрудничества с предприятиями-двойниками
14:58 Зачем страну поделили на зоны перед 1 сентября и местными выборами?
14:46 Мировые цены на нефть начали расти, - Reuters
14:21 Из РФ на Донбасс прибыла группа наемников, - разведка
13:59 Пентагон планирует развернуть ядерные ракеты морского базирования, - Fox News
13:51 Русский след: Названа причина взрывов в Бейруте
13:30 В Польше ученые нашли загадочную сеть туннелей
13:02 Цена золота обновила исторический рекорд
12:00 ФБР США проводит обыски в американских офисах олигарха Игоря Коломойского - Бутусов
11:28 Путин начал аннексию Беларуси, следующая на очереди - Украина, - мнение
11:25 Антифа, курды и длинная рука Кремля, - "Злой одессит"
10:35 Апокалипсис в Бейруте: число погибших растет, появляются новые заявления
10:27 В Украине зафиксировали новый коронавирусный антирекорд
10:21 Конец газового рабства для украинцев. Главные правила
08:25 Лукашенко: поступила информация о еще одном отряде боевиков, переброшенных в Беларусь
08:14 Америку ждут грязные выборы. Трамп пойдет до конца, - Пономарь
08:08 Ситуация тяжелая: Врач из Луцка поделился реалиями "красной зоны"
08:01 Исследование показало, кто может терять вкус и обоняние от коронавируса
08:00 Страны Евросоюза призвали больше не закрывать границы
07:55 Стало известно, что на самом деле спровоцировало вымирание мамонтов
07:00 Рак достался от динозавров? Ученые удивили странной находкой
06:18 Фото дня: В Тихом океане спасли людей благодаря надписи SOS (ФОТО)
01:03 При взрыве в Бейруте получили ранения жена и дочь премьера Ливана - причины взрыва
04.08.2020 г.
23:15 Врачи назвали места в организме, где прячется коронавирус после выздоровления человека
22:10 Трагедия в Бейруте: Появилось видео уничтоженного взрывом порта
18:59 Роботы помогают модернизировать завод "Форд" (ВИДЕО)
18:53 СБУ пресекла попытку вывоза из Украины ценных пород древесины
18:44 Российские исстребители СУ-30 подвели ВВС Венесуэлы, - Злой Одессит
18:18 Беларусь мобилизует 3000 солдат из-за опасений вторжения
17:57 Дмитрий Боярчук: "Сокращение денежных переводов от заробитчан не является критическим для экономики"
17:29 В Минюсте назвали дату начала "большой распродажи тюрем"
17:01 На необитаемом острове обнаружили моряков благодаря огромной надписи "SOS" на пляже (ФОТО)
16:58 Нацполиция блокировала схему вымогательства денег с участников боевых действий
16:39 Дания приняла резонансное решение по "Северному потоку - 2": подробности
16:28 В Кропивницком в больницу "скорой" подкинули труп
15:57 Дестабилизация в Беларуси: Лукашенко заявил об еще одном отряде российских наемников
15:46 Глобальное потепление приведет к смертности, которая превысит все инфекционные заболевания, - The Guardian
15:27 Парк 28-й ОМБр пополнили бронеавтомобили "Новатор"
14:59 "Культурный геноцид": Китай продолжает ограничивать свободу тибетцев, - Fox News
14:25 Закладка в оккупированном Крыму проекта универсальных десантных кораблей оживила "распилы", - Злой Одессит
14:02 США перебросят в Польшу 1000 военных, - Пентагон
13:47 5000 кешбэка: Фокстрот порадовал новым акционным предложением
13:29 Мировые цены на нефть продолжают снижаться, - Reuters
13:01 В Украине подорожал доллар
12:47 Главный санитарный врач рассказал, когда Украина получит вакцину от COVID-19
12:38 Украину накроет вторая волна коронавируса: в Минздраве сделали тревожное предупреждение
12:22 В Украине резко подорожали самые востребованные товары и услуги
11:52 Почему протесты в Хабаровске стали совершенно новыми для России, - ИноСМИ
11:42 Коронавирус грозит миру "катастрофой поколений". Кто оказался под угрозой?
11:39 Стало известно, какое наказание грозит киевскому террористу
11:11 Несчастливы по-разному: Как Украина и Беларусь выходят из кризиса, навязанного Кремлем,- мнение
11:06 В Британии разработали сверхточные экспресс-тесты на коронавирус: результат за 90 минут
11:00 Израиль нанес удар по сирийской армии Башара Асада
10:16 Обострение между Россией и Беларусью может создать большие проблемы для российских ПВО - эксперт
10:07 "Русский мир пришел": Почему российским туристам не нужно больше в Турцию, - мнение
09:47 У Лукашенко два варианта: закручивать гайки до хруста или идти на поклон к Кремлю, - эксперт
09:43 Радость собаки, увидевшей свою хозяйку после долгой разлуки, поразила пользователей Сети
09:34 Коронавирус может вызвать серьезные проблемы после выздоровления, - главврач Александровской больницы
09:01 Китай начал строить еще семь лабораторий с опасными вирусами
08:07 Бой глобальному потеплению: В Африке реализуют грандиозный проект
Все новости »

Пентагон планирует развернуть ядерные ракеты морского базирования, — Fox News

Главная » Последние новости » Новости общества » Пентагон планирует развернуть ядерные ракеты морского базирования, - Fox News
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Пентагоне сообщили, что развертывание ядерных ракет морского базирования необходимо для сдерживания России

Представители службы безопасности США заявили, что развертывание ядерных ракет морского базирования необходимо для сдерживания России, которая разрабатывает тактическое ядерное оружие. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Согласно отчету Госдепартамента, Россия продолжает реализовывать программы по усовершенствованию и разработке нового «ядерного оружия малой мощности и тактического ядерного оружия», в то время как США отказались от своей последней ядерной крылатой ракеты морского базирования (SLCM-N) еще в 2010 году

Пентагон планирует развернуть ядерные ракеты морского базирования, — Fox News

В отчете отмечается, что Россия потенциально полагается на отсутствие у США ядерного оружия и считает, что США не смогут быстро ответить в случае наступления военного конфликта. Китай также наращивает свои тактические ядерные возможности, что позволит ему начинать военные конфликты, как это сделала Россия в 2008 году в Грузии и в 2014 году в Крыму.

Читайте: США перебросят в Польшу 1000 военных, - Пентагон

«Разработка и развертывание КРМБ-Н четко сигнализирует о том, что Соединенные Штаты должны сделать все для сдерживания региональной агрессии», — говорится в докладе.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 786

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Николай Давыдюк: Мечта Путина - въехать на колеснице в «арку победы», а рядом чтобы покорно шли Зеленский и Лукашенко
Итоги июля: Донбасс между миром и войной, треск прогнившего режима и кость в горле Путина
США и Китай: здравствуй, новая холодная война!
Заговор власти и олигархов: для чего урезали «зеленый» тариф?
Виктор Таран: Новое перемирие на Донбассе может оказаться «троянским конем» для Украины
Коронакризис: Европе раздают бесплатно деньги, Украину душат процентами и условиями МВФ
Такая странная армяно-азербайджанская война: Кому это выгодно - причины новой эскалации
Сибирь и Дальний Восток: геть від Москви?..
"Год в турборежиме": как поработали депутаты Верховной Рады и какими скандалами отличились
Михаил Чаплыга: «Нет более страшного хозяина, чем бывший слуга»
Все статьи






Читайте также

США перебросят в Польшу 1000 военных, - Пентагон
 "Люди не могли создать сами": Авторитетное СМИ раскрыло планы Пентагона по НЛО
Почему военные Пентагона могут выгнать Трампа из Белого дома
 "Кремль не заслужил такой подарок", - американский генерал про вывод войск США из Германии
20 городов в США охвачены массовыми беспорядками и протестами. Власти вводят режим ЧП, комендантский час и Нацгвардию (ВИДЕО)
 США планируют построить спутниковую сеть для отслеживания гиперзвукового оружия из России и Китая
Битва будет продолжительной: В Пентагоне рассказали, что меняет коронавирус
 В США презентовали отчеты к видео Пентагона о контактах с НЛО

Армия

Баллистическая ракета М45 (Франция)
Безоткатное орудие Breda Folgore (Италия)
Танк «Меркава Mk.2» (Израиль)
Самолет Ан-132
Вся армия    >>

Персоны

Меркель
Ангела
Акимова
Ирина
Маломуж
Николай
Демчишин
Владимир
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Импорт списанных вагонов из России как приговор здравому смыслу

Что скрывается за арестом экс-главы «Укравтодора» Славомира Новака

Олег Козачук, глава "Хмельницкоблэнерго": "Госкомпании могут и должны быть эффективными"


Verum


Вирус на троих: Почему не только Китай в ответе за пандемию


Мнения
Додавили банки, додавим и экономику
Сергей Фурса

Додавили банки, додавим и экономику

Пал последний форпост. Глава НБУ подал в отставку.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Украинские пограничники больше не будут использовать автоматы Калашникова (9400)

Рейтинг партий на местных выборах в Киеве - соцопрос (8197)

Радость собаки, увидевшей свою хозяйку после долгой разлуки, поразила пользователей Сети (6860)





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube


Коронакризис



help



bigmir)net TOP 100

 