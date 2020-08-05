Пентагон планирует развернуть ядерные ракеты морского базирования, — Fox News

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В Пентагоне сообщили, что развертывание ядерных ракет морского базирования необходимо для сдерживания России

Представители службы безопасности США заявили, что развертывание ядерных ракет морского базирования необходимо для сдерживания России, которая разрабатывает тактическое ядерное оружие. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Согласно отчету Госдепартамента, Россия продолжает реализовывать программы по усовершенствованию и разработке нового «ядерного оружия малой мощности и тактического ядерного оружия», в то время как США отказались от своей последней ядерной крылатой ракеты морского базирования (SLCM-N) еще в 2010 году

В отчете отмечается, что Россия потенциально полагается на отсутствие у США ядерного оружия и считает, что США не смогут быстро ответить в случае наступления военного конфликта. Китай также наращивает свои тактические ядерные возможности, что позволит ему начинать военные конфликты, как это сделала Россия в 2008 году в Грузии и в 2014 году в Крыму.

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«Разработка и развертывание КРМБ-Н четко сигнализирует о том, что Соединенные Штаты должны сделать все для сдерживания региональной агрессии», — говорится в докладе.