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Киберполиция разоблачила мошенников, которые под видом интернет-ломбарда обманывали граждан

Главная » Последние новости » Новости общества » Киберполиция разоблачила мошенников, которые под видом интернет-ломбарда обманывали граждан
 
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Киберполиция разоблачила мошенников, которые под видом интернет-ломбарда обманули граждан на сотни тысяч гривен

Работники отдела противодействия киберпреступности в Херсонской области совместно со следственным управлением полиции Автономной республики Крым и г. Севастополя под процессуальным руководством прокуратуры Крыма разоблачили двух граждан в мошенничестве, информирует enovosty.com/news.

Киберполиция установила, что жители Новой Каховки создали интернет-магазин, где по заниженным ценам продавали подержанную бытовую технику и автомобильные товары. От покупателей злоумышленники требовали полную предоплату, однако никакого товара им не поставляли.

Киберполиция разоблачила мошенников, которые под видом интернет-ломбарда обманывали граждан

От противоправных действий мошенников пострадали около 70 человек. Ущерб, нанесенный потерпевшим, достигает около полумиллиона гривен.

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Правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов. По результатам обыска изъято мобильные телефоны, банковские карты, флэш-накопители, «черновые» записи. Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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