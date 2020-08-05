Elbit Systems поможет Украине модернизировать истребители МиГ-29

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В Минобороны сообщили, что Elbit Systems поможет Украине модернизировать истребители МиГ-29

В Министерстве обороны Украины сообщили, что израильская компания по производству оборонной электроники Elbit Systems может помочь стране модернизировать украинский истребитель МиГ-29 в мощный тактический истребитель следующего поколения. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

В настоящее время Украина ведет переговоры с компанией Elbit systems о возможном участии компании в процессе модернизации парка стареющих истребителей МиГ-29 советской эпохи.

Возможное соглашение будет касаться программы модернизации авионики самолета МиГ-29, усовершенствованной кабины, радаров, системы навигации. Предполагается, что проект с Elbit Systems предоставит МиГ-29 возможности, значительно превосходящие существующую модернизированную версию МиГ-29МУ2.

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Минобороны планирует, что Elbit Systems примет участие в модернизации 11 истребителей МиГ-29 ВВС Украины. При этом, по предварительным оценкам, стоимость модернизации каждого самолета составит около 40 миллионов долларов.