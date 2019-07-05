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СБУ пресекла деятельность крупных нарколабораторий

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Сотрудники СБУ блокировали деятельность организованной межрегиональной группировки, открывших нарколаборатории для производства фенилнитропропена

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали деятельность организованной межрегиональной группировки, открывших нарколаборатории для производства фенилнитропропена, — сообщает СБУ на странице в Facebook , информирует enovosty.com/news.

Установлено, что в состав группы входили жители Черкасской и Киевской областей. Злоумышленники открыли в подсобных помещениях по месту жительства две нарколаборатории для производства фенилнитропропена, который используется для синтеза психотропных веществ амфетамина и метамфетамина. Готовые прекурсоры наркодельцы реализовывали по всей территории Украины через разветвленную сеть дилеров и интернет.

Правоохранители задержали пятерых участников группировки, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время санкционированных следственных действий в помещениях и подсобных помещениях фигурантов производства обнаружено оборудование для изготовления прекурсоров и психотропных веществ, почти двести килограммов фенилнитропропена, более тонны химических реактивов для его синтеза.

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Ориентировочная стоимость изъятых прекурсоров по ценам «черного рынка» составляет восемь миллионов гривен. В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 311 Уголовного кодекса Украины задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности. Операция по разоблачению и блокировки деятельности организованной группировки проводилась сотрудниками Управления СБУ в Черкасской области под процессуальным руководством прокуратуры


Автор: Оксана Ельченко
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