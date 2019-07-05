Исследование: почти все мужчины мечтают об измене жены

Главная » Последние новости » Новости общества » Исследование: почти все мужчины мечтают об измене жены Исследование: почти все мужчины мечтают об измене жены

Закрыть Отправить

Кипрские ученые провели исследование, в ходе которого доказали, что 4 из 5 представителей сильного пола мечтают, чтобы и вторая половинка имела отношения на стороне.

Но нужно уточнить, что женщина должна совершить адюльтер с представительницей своего же пола, информирует enovosty.com/news.

В исследование принимали участия мужчины из Британии и Китая. Ученые говорят, что такой подход легко объяснить тем, что еще с переходного возраста у мужчин возникают фантазии о сценах лесбийской интимной близости. Также большинство представителей сильного пола не воспринимают всерьез такую «измену» или просто готовы ее простить и закрыть на все глаза.

Также такие контакты не могут стать причиной беременности. Мужчине не придется воспитывать чужого ребенка.