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СБУ блокировала незаконный ввоз в Украину партии люксовых гаджетов на 100 млн грн

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ блокировала незаконный ввоз в Украину партии люксовых гаджетов на 100 млн грн
 
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СБУ блокировала незаконный ввоз в Украину гаджетов на 100 млн грн

На Закарпатье сотрудники Службы безопасности Украины пресекли незаконный ввоз из Европы партии смартфонов и портативной техники известных мировых брендов более чем на 100 млн грн, информирует enovosty.com/news.

По предварительной версии следствия, к противоправной деятельности причастны одна из столичных фирм-импортеров и брокерская компания. Мобильные телефоны и технику они планировали ввезти в Украину под видом автозапчастей.

СБУ блокировала незаконный ввоз в Украину партии люксовых гаджетов на 100 млн грн

На пункте пропуска «Ужгород» правоохранители остановили нелегальный груз. Во время осмотра грузовика вместо задекларированных деталей сотрудники СБУ обнаружили партию брендовых смартфонов, ноутбуков и другой оргтехники. В случае успеха сделки государственный бюджет понес бы многомиллионные потери

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Продолжаются следственные действия. Мероприятия по противодействию незаконному перемещению товаров проводились совместно с Закарпатской таможней Гостаможслужбы и областной прокуратурой.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 240

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