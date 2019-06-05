Полиция будет проверять все факты недостойного поведения сотрудников вне службы, — Князев

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Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что теперь будет взято на контроль не только несение службы личным составом, но и поведение вне службы.

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что полиция теперь будет проверять все факты недостойного поведения сотрудников вне службы, — сообщает пресс-служба Нацполиции Украины на Facebook, информирует enovosty.com/news.

«На контроль взять не только несение службы личным составом, но и поведение вне службы. Наша реакция должна быть жесткой на такие события.

На недостойное поведение, правонарушения в быту — мгновенная реакция. Именно этим отличается работа полицейского от другого обычного человека. Каждое обращение граждан про недостойное поведение полицейских в быту рассматривать как чрезвычайное происшествие», — сообщил Сергей Князев.

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