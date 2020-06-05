Нацполиция блокировала псевдо-реабилитационный центр (ВИДЕО)

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В Одессе Нацполиция блокировала псевдо-реабилитационный центр

В Одессе полицейские задержали группу лиц, подозреваемых в незаконном лишении свободы людей , информирует enovosty.com/news.

Деятельность учреждения без соответствующих разрешений и лицензий правонарушители организовали в частном доме на территории Киевского района города. Сюда под предлогом реабилитации помещались лица с наркотической или алкогольной зависимостью, где их принудительно удерживали и «лечили» за деньги, полученные обманным путем от близких родственников. Самовольно покинуть центр пациенты не могли, поскольку находились под постоянным наблюдением персонала.

На основании постановления Киевского районного суда Одессы полицейские провели по вышеуказанному адресу обыск.

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Были изъяты учредительные документы, штампы и печати предприятия, документация на лиц, проходивших «реабилитацию», а также другие вещественные доказательства противоправной деятельности — веревки, наручники, резиновая палка, пистолеты, расписки пациентов, договора о предоставлении услуг и условия оплаты, долговые расписки, деньги, компьютерная техника и тому подобное.