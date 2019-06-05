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Человечество может исчезнуть к 2050 году — ученые

Главная » Последние новости » Новости общества » Человечество может исчезнуть к 2050 году - ученые
 
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Существует большая вероятность того, что человеческая цивилизация может полностью исчезнуть к 2050 году из-за различных последствий изменения климата.

Австралийские ученые заявили, что нынешние климатические модели недооценивают серьезность ситуации, которая намного мрачнее, чем эти модели рисуют, поскольку изменение климата представляет собой «среднесрочную угрозу для человеческой цивилизации в краткосрочной и среднесрочной перспективе», информирует enovosty.com/news.

Документ продолжает предсказывать конец, начиная с того, что правительства отмахиваются от рекомендаций ученых по поиску альтернативных источников энергии, что неизбежно приводит к повышению глобальной температуры до 3 градусов по Цельсию. Это, по словам авторов, «за порогом выживаемости человека».

Согласно гипотезе авторов, смертельные тепловые условия будут происходить на 35 процентах земной поверхности в мире и 55 процентах населения планеты в течение более 20 дней в году. Почти треть земной поверхности превратится в сверхсухую пустыню.

Разрушительные засухи, наводнения и лесные пожары уничтожат экосистемы во всем мире, от ледяных щитов до коралловых рифов и тропических лесов. Эти экстремальные условия сильнее всего затронут тропические места мира, уничтожая сельское хозяйство и вытесняя в результате около миллиарда человек.

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Беженцы и опасное сокращение имеющихся ресурсов будут напрягать даже развитые страны. По мере уменьшения ресурсов конфликт становится все более вероятным, который может перерасти в хаос, пока не наступит конец человеческой цивилизации.

В конечном счете, если люди не предпримут решительных действий против изменения климата, это неизбежно приведет к разрушению на Земле.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 322

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