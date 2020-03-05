В аграрном реестре уже зарегистрировано 235 хозяйств

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В Министерстве юстиции Украины сообщили, что 213 фермеров получили юридическую помощь во время мобильных и дистанционных выездов экспертов проекта Всемирного Банка «Программа «Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство», информирует enovosty.com/news.

Заместитель Министра юстиции Валерия Коломиец сообщила, что адвокаты оказали помощь 12 аграриям. Она напомнила, что 5 февраля 2020 года начались выезды мобильных групп в объединенные территориальные общины Киевской, Черкасской, Одесской, Львовской, Волынской и Николаевской областей.

Участники мобильных групп оказывали помощь сельхозпроизводителям при внесении сведений о агропроизводителях в Государственный аграрный реестр.

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В мероприятиях приняли участие 1130 фермеров, из которых 619 (55%) выразили желание зарегистрироваться в аграрном реестре. На сегодня в реестре зарегистрировано 235 человек.