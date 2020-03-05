СБУ блокировала контрабанду больших партий прекурсоров из ЕС

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СБУ блокировала контрабанду больших партий прекурсоров из ЕС, из которых изготавливали психотропы

Служба безопасности Украины блокировала контрабанду из Евросоюза крупных партий прекурсоров, из которых изготавливали психотропы в подпольной нарколаборатории. Оперативники спецслужбы задержали на международном пункте пропуска «Ягодин» одного из курьеров наркогруппировки. Он пытался ввезти в Украину почти 500 таблеток с содержанием псевдоэфедрина, скрытых среди продуктов питания, информирует enovosty.com/news.

В рамках досудебного расследования следователи СБ Украины задокументировали, что организаторами наркобизнеса являются жители Волынской и Ровенской областей. В общем зафиксировано контрабанду около 5000 наркосодержащих таблеток в одной из подпольных лабораторий. Товар наркодельцы реализовывали мелкими партиями на территории Ровенской области, где находилось подпольное «производство».

Во время проведения обысков по месту жительства фигурантов и расположения нарколаборатории правоохранители изъяли почти килограмм перемолотого прекурсора, подготовленного для изготовления «первинтина», химическую посуду, необходимую для его синтеза, а также готовые наркотики и психотропы. У злоумышленников также выявлено незарегистрированный пистолет марки «Беретта» с боеприпасами и боевые гранаты Ф-1 и РГН с запалом.

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После проведения соответствующих экспертиз и комплекса следственных действий будет решаться вопрос об объявлении подозрения всем фигурантам производства в совершении преступления. Операция проводилась совместно с оперативниками Луцкого пограничного отряда под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области.