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СБУ блокировала контрабанду больших партий прекурсоров из ЕС

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СБУ блокировала контрабанду больших партий прекурсоров из ЕС, из которых изготавливали психотропы

Служба безопасности Украины блокировала контрабанду из Евросоюза крупных партий прекурсоров, из которых изготавливали психотропы в подпольной нарколаборатории. Оперативники спецслужбы задержали на международном пункте пропуска «Ягодин» одного из курьеров наркогруппировки. Он пытался ввезти в Украину почти 500 таблеток с содержанием псевдоэфедрина, скрытых среди продуктов питания, информирует enovosty.com/news.

В рамках досудебного расследования следователи СБ Украины задокументировали, что организаторами наркобизнеса являются жители Волынской и Ровенской областей. В общем зафиксировано контрабанду около 5000 наркосодержащих таблеток в одной из подпольных лабораторий. Товар наркодельцы реализовывали мелкими партиями на территории Ровенской области, где находилось подпольное «производство».

СБУ блокировала контрабанду больших партий прекурсоров из ЕС

Во время проведения обысков по месту жительства фигурантов и расположения нарколаборатории правоохранители изъяли почти килограмм перемолотого прекурсора, подготовленного для изготовления «первинтина», химическую посуду, необходимую для его синтеза, а также готовые наркотики и психотропы. У злоумышленников также выявлено незарегистрированный пистолет марки «Беретта» с боеприпасами и боевые гранаты Ф-1 и РГН с запалом.

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После проведения соответствующих экспертиз и комплекса следственных действий будет решаться вопрос об объявлении подозрения всем фигурантам производства в совершении преступления. Операция проводилась совместно с оперативниками Луцкого пограничного отряда под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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