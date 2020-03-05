Отправка больных на необитаемый остров и помощь КНР: Что важно знать о коронавирусе 5 марта

Главная » Последние новости » Новости общества » Отправка больных на необитаемый остров и помощь КНР: Что важно знать о коронавирусе 5 марта Отправка больных на необитаемый остров и помощь КНР: Что важно знать о коронавирусе 5 марта

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В некоторых странах количество заболевших коронавирусом резко увеличилось

По состоянию на утро 5 марта, в мире зафиксировано 95 425 случаев заражения коронавирусом. Погибших — 3 286, тех, кто выздоровел — 53 298. Количество зараженных в Южной Корее — 5 766, в Италии — 3 089, в Иране — 2 922. В Украине пока подтвержден только один случай заражения коронавирусом, ситуация в Черновцах под контролем: люди не паникуют, транспорт тщательно обрабатывают, информирует enovosty.com/news.

В Таиланде подтвердили еще четыре случая заражения смертельным китайским коронавирусом COVID-19.

Сегодня, 5 марта, заместитель главы МИД КНР Ма Чжаосюй заявил о том, что власти Китая намерены активно помогать всем государствам, которые пострадали в результате вспышки коронавируса. Среди прочего, там предлагает помощь в разработке эффективной вакцины от страшной болезни.

Среди интересных новостей. Власти Индонезии решили организовать на необитаемом острове Галанг больницу и карантинный центр для инфицированных коронавирусом. На этом острове всё ещё сохранились бараки, в которых в прошлом веке жили беженцы из Вьетнама. Также, там есть электричество и питьевая вода.

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