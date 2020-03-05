Нацполиция задержала угонщика элитных авто (ВИДЕО)

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Нацполиция задержала угонщика элитных авто, который при задержании не подпускал полицейских, угрожая себя убить.

Ранее судимого мужчину сотрудники Нацполиции разыскивали за совершение серии угонов транспортных средств. Суд ему избрал меру пресечения — содержание под стражей. Оперативники управления уголовного розыска полиции Киевской области и сотрудники Службы безопасности Украины получили информацию о том, где скрывается злоумышленник. Однако ему удалось бежать на авто, повредив при этом полицейские машины, припаркованные рядом, информирует enovosty.com/news.

Работники полиции сразу начали преследовать беглеца. В задержании участвовали сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевской области, сотрудники СБУ, наряды патрульной полиции, сотрудники Бориспольского отдела полиции и бойцы Корда. Полицейским вскоре удалось заблокировать движение автомобиля беглеца. Однако он вышел с оружием в руках и сделал несколько выстрелов вверх. Мужчина не подпускал полицейских, угрожая себя убить.

Полицейские сделали все возможное, чтобы обезоружить мужчину. Правоохранители вели переговоры со злоумышленником и в результате он сдался. Благодаря профессионализму и слаженности действий сотрудники Нацполиции обезвредили опасного вооруженного злоумышленника. Задержанный будет отвечать не только за незаконные завладения элитными авто, но и за незаконное хранение оружия, совершение ДТП и за насилие в отношении работника правоохранительных органов.

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