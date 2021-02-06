В России внезапно умер врач, лечивший Алексея Навального

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Сергей Максимишин - врач, который в августе прошлого года лечил российского оппозиционера Алексея Навального, внезапно умер в возрасте 56 лет.

Фото: Алексея Навального везут в Омскую больницу после отравления, информирует enovosty.com/news.

По сообщениям СМИ, врач-анестезиолог Сергей Максимишин умер на рабочем месте — прямо в реанимации от сердечного приступа.

Он был заместителем главного врача по анестезиологии и реанимации Омской больницы скорой медицинской помощи №1, куда попал Навальный сразу после отравления и знал о состоянии Навального больше других.

Об этом со ссылкой на руководителя сети региональных штабов политика Леонида Волкова сообщает CNN.

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«Сергей Максимишин был главой отделения, в котором лечили Алексея Навального, и отвечал за его лечение — в частности, за введение Навального в медицинскую кому. (Максимишин) знал больше, чем любой другой о состоянии Алексея, поэтому я не могу исключить возможность того, что он умер не своей смертью», — сказал Волков.

На сайте БСМП-1 написали, что Максимишин «внезапно ушел из жизни» в возрасте 56 лет. Его описали как «высококвалифицированного специалиста и организатора здравоохранения», который «прошел путь от врача-анестезиолога-реаниматолога до заместителя руководителя по анестезиологии и реанимации одного из крупнейших лечебных учреждений региона».

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В медучреждении врач работал 28 лет, с 1992 года.

Напомним, арестованный российский оппозиционер Алексей Навальный передал свое первое обращение из СИЗО.

«И я в очередной раз призываю: не дайте себя запугать. Не дайте обмануть себя с помощью иллюзии силы. Какая же это сила, если им приходится тайком травить людей и беззаконно их сажать? Где их всенародная поддержка, если выборы они могут выиграть, только не пуская на них независимых кандидатов, а страх перед протестующими вынуждает их закрывать станции метро?» — говорится в его письме, опубликованном на сайте Навального и его «Инстаграме».

Как известно, 2 сентября 2020 года Федеральное правительство Германии со ссылкой на исследования, проведённые спецлабораторией Бундесвера, заявило, что Навальный был отравлен веществом нервно-паралитического действия группы «Новичок». Позже отравление «Новичком» со ссылкой на результаты собственных исследований в лабораториях, сертифицированных Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), подтвердили Франция и Швеция.