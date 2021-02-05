За электронными документами будущее, — Верещук (ВИДЕО)

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Народный депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Ирина Верещук рассказала о преимуществах перехода на электронную форму ведения учёта трудовой деятельности, а также о том, когда данные из трудовых книжек будут вносить в электронные реестры.

Верещук убеждена, что внедрение электронных трудовых книжек своевременный и необходимый шаг, поскольку позволяет существенно упростить процедуру оформления пенсии и сводит до минимума вероятность потери данных о трудовом стаже в бумажной версии этого документа, информирует enovosty.com/news.

Нардеп призналась, что сама является сторонником документов в бумажном виде.

«Я тоже больше доверяю написанному, когда у меня дома сложены документы и я их вижу, в отличии от того, что находится в компьютере. Но я согласна с тем, что потребность в бумажной трудовой книге отпадает, если можно все сделать, например, в приложении «Дія». Рано или поздно и паспорт, и заграничный паспорт, и права — все это будет в электронном формате», убеждена нардеп.

На вопрос журналистов, когда данные украинцев будут переноситься в электронный реестр, Верещук ответила, что уже со следующего года процесс будет запущен и огромные массивы данных постепенно будут перенесены в электронный реестр.

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Напомним, сегодня, Верховная Рада Украины проголосовала за закон №3632 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме».

Данный закон позволит начислять пенсии украинцам автоматически. Поддержали данный законопроект 265 народных депутата.

Документ позволяет ввести учет трудовой деятельности сотрудника в электронной форме. Всю информацию будут вносить в реестр застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного социального страхования.

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