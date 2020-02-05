«Я тебя на 0,888 умножу!»: Скандал с Дубилетом активно обсуждают в Сети

Главная » Последние новости » Новости общества » "Я тебя на 0,888 умножу!": Скандал с Дубилетом активно обсуждают в Сети "Я тебя на 0,888 умножу!": Скандал с Дубилетом активно обсуждают в Сети

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Министра Дубилета заподозрили в фальсификации переписи населения

В общественной организации «Украинский центр общественных данных» заподозрили министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета в подтасовке данных в проведенной им ранее электронной переписи. Там утверждают, что все возрастные группы имели практически одинаковое соотношение – около 88,8%, информирует enovosty.com/news.

Сам министр КМУ на странице в ФБ категорически не согласился с обвинениями и сделал пояснения:

Тем не менее, волну комментариев в социальных сетях остановить уже просто невозможно

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