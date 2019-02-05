Ученые: Магнитный полюс нашей планеты сместился в сторону Сибири

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Магнитный полюс Земли ускорил свое смещение. Он передвинулся от севера Канады к Сибири.

Специалисты американского Национального информационного центра об окружающей среде были вынуждены почти на год ранее откорректировать отчет об изменении магнитного полюса планеты, информирует enovosty.com/news.

В научном сообществе было принято решение, что доклад об изменении магнитного поля публикуется раз в 5 лет. Прошлый раз он был обнародован в 2015 году, а следующий должен был публиковаться в 2020-м году. Но из-за стремительной смены полюса отчет выдали уже сейчас. Это нужно для того, чтобы навигационные технологии могли функционировать надлежащим образом. К тому же от расположения магнитного полюса часто зависит передвижение разных типов самолетов и кораблей.

Американские ученые в новом отчете сообщили, что полюс смещается от северных регионов Канады к Сибири. При чем, скорость изменения северного магнитного полюса сильно выросла за последнее время. Так, в 2000 году было зафиксировано смещение на 15 километров в год, а в последнее время – на целых 55 километров в год.

Наблюдения демонстрируют, что с 1831 года по теперешний момент северный магнитный полюс сместился от канадской Арктики к Сибири на 2400 километров.

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