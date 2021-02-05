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У нас пять лет, чтобы полностью перейти на электронные трудовые книжки, — Кравчук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » У нас пять лет, чтобы полностью перейти на электронные трудовые книжки, - Кравчук (ВИДЕО)
 
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Народный депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Евгения Кравчук рассказала, какие практические преимущества получит каждый украинец после того, как традиционный формат бумажной трудовой книжки перейдёт в электронную форму.

Кравчук убеждена, что закон, который сегодня приняла Верховная Рада о введении электронных трудовых книжек, существенно облегчит возможность для украинцев оформлять пенсию и вести учёт трудовой деятельности, информирует enovosty.com/news.

Нардеп подчеркнула, что закон предполагает переходной период сроком на пять лет с тем, чтобы соотвествующие службы и компании, а также граждане Украины смогли легко адаптироваться и без спешки перейти к новой форме ведения документооборота.

Нардеп акцентировала внимание на том, что в этот период по-прежнему будут действовать бумажные трудовые книжки. Кроме того, появится возможность оцифровать записи о трудовой деятельности.

Кравчук более подробно остановилась на практической составляющей и преимуществах электронной формы трудовой книги.

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«Больше не будет необходимости при выходе на пенсию собирать с разных мест работы информацию о стаже и заработной плате. Вся информация будет оцифрована и будет находиться в едином реестре, который ведёт Пенсионный фонд. Также будет проще оформлять временную помощь по причине нетрудоспособности. Кроме того, можно больше не переживать о том, что вы потеряли трудовую книжку», — резюмировала Кравчук.

Напомним, сегодня, Верховная Рада Украины проголосовала за закон №3632 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме». Данный закон позволит начислять пенсии украинцам автоматически.

Поддержали данный законопроект 265 народных депутата.

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Документ позволяет ввести учет трудовой деятельности сотрудника в электронной форме. Всю информацию будут вносить в реестр застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного социального страхования.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 15

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