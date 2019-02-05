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Три самые большие угрозы, стоящие сегодня перед человечеством

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Ожирение, недоедание и изменение климата представляют собой самые большие угрозы для населения мира, связанные между собой мотивами получения прибыли и политической инерционностью.

Об этом заявила в воскресенье высшая комиссия, призывающая к обязательному плану по борьбе с этим и требующая триллионы долларов для предотвращения опасностей, информирует enovosty.com/news.

Срочно необходимы средства в размере 1 млрд. долларов США и стратегия действий, нацеленные на политику в области питания, для поддержки здоровья, окружающей среды и экономического благосостояния. Об этом говорится в докладе Ланцетной комиссии по ожирению, группы экспертов в области сельского хозяйства, экономики, прав человека и других сфер.

Комиссия заявила, что три проблемы — ожирение, недоедание и изменение климата связаны между собой методами сельскохозяйственного производства, транспорта, городского дизайна и землепользования. Они окажут огромное влияние на население и планету.

«То, что мы делаем сейчас, является неустойчивым», — сказал Уильям Дитц, автор исследования и эксперт по общественному здравоохранению в Университете Джорджа Вашингтона.

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«Единственное, на что мы можем надеяться, это на то, что к нам придет чувство безотлагательности», — сказал он во время телефонной конференции с журналистами. «У нас заканчивается время».

Комиссия заявила, что правительственные субсидии в размере 500 миллиардов долларов для мясной, молочной и других отраслей пищевой промышленности во всем мире должны быть переведены на устойчивое, здоровое сельское хозяйство, а 5 триллионов долларов в виде субсидий на ископаемое топливо — на возобновляемые источники энергии и устойчивый транспорт.

В докладе говорится, что три глобальные опасности связаны таким образом, что массовое производство обработанных продуктов с низким содержанием питательных веществ вызывает не только ожирение, но и крупные выбросы парниковых газов, которые способствуют изменению климата.

Сельскохозяйственное производство и распределение сжигают ископаемое топливо, которое способствует росту глобальной температуры, засухе и экстремальным погодным условиям.

Международная продовольственная и сельскохозяйственная организация заявила, что на долю сельского хозяйства, лесного хозяйства и других видов землепользования приходится четверть выбросов парниковых газов, нагревающих планету.

В докладе отмечается, что проблемы усугубляются бездействием политиков, влиянием компаний, стремящихся получить прибыль, на государственную политику и отсутствием спроса на изменения со стороны общественности.

Например, в 2016 году компании, производящие сладкие газированные напитки, потратили почти 50 миллионов долларов на лоббирование инициатив правительства США по сокращению потребления напитков, которые, как считается, способствуют ожирению.

«С рыночной властью приходит отраслевая власть», — сказал Тим Лобштейн, директор по политике Всемирной федерации ожирения, британской профессиональной группы.

«Даже согласные правительства борются за реализацию политики против давления промышленности», — сказал он.

По словам комиссии, около 4 миллионов смертей в год связаны с ожирением, а около 815 миллионов человек страдают от хронического недоедания.

Комиссия заявила, что для решения и улучшения производства и распределения пищевых продуктов необходимо обязательное международное соглашение, аналогичное тому, которое было достигнуто в 2015 году в отношении глобального потепления.

Три года назад около 200 стран собрались в Париже, чтобы договориться о пакте, аспекты которого юридически обязательны — для сокращения выбросов парниковых газов в целях борьбы с глобальным потеплением.


Автор: Оксана Ельченко
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