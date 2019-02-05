Сегодня мир отмечает Китайский Новый год: традиции и приметы праздника
Новогодние праздники продолжаются. 5 февраля 2019 года мир отмечает Китайский Новый Год. В Поднебесной верят, что соблюдение традиций и примет поможет привлечь в жизнь благополучие.
Сегодняшний праздник не привязан к какой-либо четкой дате. Первый день Нового года по восточному календарю отмечают во второе новолуние после зимнего солнцестояние (происходит 21 декабря). В Китае празднование затягивается на две недели, информирует enovosty.com/news.
Китайский Новый год считается семейным праздником. Согласно традициям, встреча всех членов семьи в этот день сулит процветание в ближайшие 12 месяцев.
Накануне 5 февраля китайцы тщательно убирали дома и выбрасывали все ненужные вещи – делается это для того, чтобы избавиться от негативной энергетики.
Вместо елки принято наряжать мандариновое дерево, которое символизирует удачу и счастье. Гирлянды и красные фонари используются для привлечения богатства и процветания.
Читайте: Украинские ювелиры хвастаются рекордными продажами. Украинцы - необычным выбором
Фейерверки, запускаемые в Китае на Новый год, являются не только ярким зрелищем, но и отпугиванием злых духов.
В этот день в Поднебесной принято подавать на стол традиционные блюда, состоящие из риса, рыбы и домашней лапши. Также ценится запеченный гусь, символизирующий гармонию.
Согласно приметам, после полуночи нельзя 24 часа использовать кухонный нож, чтобы не перерезать путь к благополучию. На протяжении трех дней нельзя также ничего менять во внешности – китайцы верят, что так Желтая Свинья сможет запомнить всех людей в лицо. Если кто-то хочет кардинально поменять свою жизнь – ему следует в Новый год сжечь старый гардероб.