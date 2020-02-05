СБУ разоблачила механизм масштабной фальсификации и сбыта контрафактного алкоголя (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ разоблачила механизм масштабной фальсификации и сбыта контрафактного алкоголя (ВИДЕО) СБУ разоблачила механизм масштабной фальсификации и сбыта контрафактного алкоголя (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили подпольную сеть по реализации алкосурогата

Служба безопасности Украины разоблачила механизм масштабной фальсификации и сбыта контрафактного алкоголя, информирует enovosty.com/news.

Еще в конце прошлого года оперативники спецслужбы разоблачили на Тернопольщине подпольную сеть по реализации алкосурогата. Контрафакт дельцы реализовывали под видом продукции одного из предприятий, которое прекратило свою деятельность еще в 2016 году. Аналогичную схему СБУ блокировала на днях также и в Киеве. Во время досудебного расследования было установлено, что контрафакт производят в промышленных масштабах на ликеро-водочном заводе в Черниговской области. Организаторы схемы продавали «левак» с поддельными акцизными марками и без уплаты в бюджет обязательных платежей через учреждения розничной торговли по всей стране.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины, сотрудники СБУ провели ряд обысков по месту расположения производственных мощностей на Черниговщине, а также на складах в Киеве и области. Во время следственных действий правоохранители обнаружили в столице еще один «кустарный» цех, на котором организаторы изготавливали ликеры с ароматизаторов и вкусовых добавок, срок годности которых закончился в прошлом году.

Читайте: На Луганщине студент-медик организовал нарколабораторию

Всего в ходе обысков было изъято около 5000 расфасованного по бутылкам контрафактного алкоголя и элементы маркировки. Изъятые доказательства противоправной деятельности злоумышленников отправлены на экспертизу. Продолжаются следственные действия. Проверяются факты сбыта контрафакта в других областях.