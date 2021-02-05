Привейся и в путь? В мире признали, что паковать чемоданы ещё слишком рано

Главная » Последние новости » Новости общества » Привейся и в путь? В мире признали, что паковать чемоданы ещё слишком рано Привейся и в путь? В мире признали, что паковать чемоданы ещё слишком рано

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Карьеры работников туризма оказались под угрозой

С начала массовой вакцинации люди начали проявлять оптимизм, изучая туристические сайты в поисках путёвок на ближайшее время. Авиаперевозчики также начали рассчитывать на скорейшее возобновление работы. В частности, известный авиаперевозчик Ryanair Holdings развернул маркетинговую кампанию под название «Прививайся и в путь!». Но реальная ситуация в мире сложилась иначе и повода для лишнего оптимизма пока что не даёт, информирует enovosty.com/news.

Паспорта вакцинации могут быть не достаточно эффективными, так как вакцина может не предотвратить перенос инфекции. В частности, из-за того, что эффективность вакцины не доказана в случае более заразного варианта коронавируса из-за которых некоторые страны, например, Великобритания или Австралия, закрывают свои границы. Именно потому цифровые медицинские паспорта пока что вызывают сомнения у ВОЗ, которая не торопиться их одобрять. Представитель ВОЗ в Женеве Маргарет Харрис заявила о том, что вакцина снижает риск сильно заболеть коронавирусом, но не является гарантией того, что инфекция не будет передаваться. Потому путешествия в ближайшее время могут быть очень рискованными.

Из-за всего этого оптимистические ожидания на рынке туризма съехали минимум на год. Однако даже до 2022 года многие авиакомпании могут попросту не дожить. Их финансовой подушки может хватить максимум на пару месяцев. Это может похоронить карьеры огромного количества пилотов, работников аэропортов, членов экипажа и других причастных к этому бизнесу. Они и так уже практически год сидят без работы, и в ближайшее время ситуация не изменится.

Вместе с тем, не всё так пессимистично. Есть вероятность, что путешествия восстановятся сами собой, без медпаспортов. Это произойдёт в том случае, если с помощью вакцины количество заболевших и умерших от вируса будет снижаться. Тогда в правительствах разных стран могут прийти к выводу, что границы уже можно открывать и надеятся только на тестирование пассажиров. Но пока что это только призрачный прогноз, так как сегодня правительства большинства стран с опаской смотрят на запуск международных рейсов и любым намёком на риск сразу меняют правила.

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