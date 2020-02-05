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«Открытое правительство» начало сбор предложений

Главная » Последние новости » Новости общества » «Открытое правительство» начало сбор предложений
 
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В рамках реализации Инициативы «Партнерство «Открытое правительство» начался сбор предложений

Кабинет министров Украины с января 2020 начал подготовку нового плана действий в рамках реализации Инициативы «Партнерство «Открытое правительство». Новый план действий рассчитан на период с сентября 2020 года по август 2022 года, информирует enovosty.com/news.

Подготовка плана действий будет осуществляться в несколько этапов. С февраля по апрель 2020 года будет происходить сбор идей и предложений. В Кабмине призывают всех неравнодушных принять участие в подготовке нового плана действий, подав предложения, которые должны отвечать Целям устойчивого развития 2030 и четырем ценностям Инициативы

«Открытое правительство» начало сбор предложений

К основным ценностям Инициативы относятся обеспечение доступа к публичной информации, усиление участия общественности в принятии решений, обеспечение подотчетности органов власти, развитие технологий и инноваций для обеспечения прозрачности и подотчетности.

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«Открытое правительство» начало сбор предложений

Присылать предложения можно до 31 марта 2020 года, заполнив специальную форму.

Напомним, Инициатива «Партнерство «Открытое правительство» является международной инициативой, призванной объединить усилия правительств и гражданского общества для обеспечения положительных изменений в жизни граждан.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 129

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