«Открытое правительство» начало сбор предложений

Главная » Последние новости » Новости общества » «Открытое правительство» начало сбор предложений «Открытое правительство» начало сбор предложений

Закрыть Отправить

В рамках реализации Инициативы «Партнерство «Открытое правительство» начался сбор предложений

Кабинет министров Украины с января 2020 начал подготовку нового плана действий в рамках реализации Инициативы «Партнерство «Открытое правительство». Новый план действий рассчитан на период с сентября 2020 года по август 2022 года, информирует enovosty.com/news.

Подготовка плана действий будет осуществляться в несколько этапов. С февраля по апрель 2020 года будет происходить сбор идей и предложений. В Кабмине призывают всех неравнодушных принять участие в подготовке нового плана действий, подав предложения, которые должны отвечать Целям устойчивого развития 2030 и четырем ценностям Инициативы

К основным ценностям Инициативы относятся обеспечение доступа к публичной информации, усиление участия общественности в принятии решений, обеспечение подотчетности органов власти, развитие технологий и инноваций для обеспечения прозрачности и подотчетности.

Читайте: Гелетей принял решение о закрытии публичной информации о ситуации под Иловайском

Присылать предложения можно до 31 марта 2020 года, заполнив специальную форму.

Напомним, Инициатива «Партнерство «Открытое правительство» является международной инициативой, призванной объединить усилия правительств и гражданского общества для обеспечения положительных изменений в жизни граждан.