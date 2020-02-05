На Днепропетровщине полицейские блокировали мощный канал сбыта марихуаны

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На Днепропетровщине полицейские блокировали мощный канал сбыта марихуаны

Работники управления противодействия наркопреступности под процессуальным руководством Криворожской прокуратуры № 3 блокировали деятельность преступной группы, члены которой занимались сбытом марихуаны. В ходе полицейской спецоперации с участием спецназа КОРД правоохранители изъяли наркотические средства на сумму более миллиона гривен, информирует enovosty.com/news.

Как установили полицейские, в состав группы входили 5 местных жителей — мужчины в возрасте 30-53 лет. Злоумышленники организовали в Кривом Роге схему сбыта наркотиков. Установлено, что группа имела признаки организованности и состояла из организатора, поставщика и сбытчиков. 5 февраля при силовой поддержке спецназовцев КОРД по месту жительства мужчин прошли обыски, во время которых было изъято более 11 кг наркотического средства «каннабис», метамфетамин, 2 пистолета, деньги и другие вещественные доказательства. Все изъятое направлено на экспертизу.

Сейчас четырем членам группы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Они задержаны согласно ст. 208 УПК Украины. После проведения экспертиз будет принято решение о вручении подозрения членам группы.

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