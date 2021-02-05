Можно получить пенсию в один клик, — Железняк о введении цифровых трудовых книжек (ВИДЕО)

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Народный депутат Верховной Рады от партии «Голос» Ярослав Железняк рассказал, как нынешним и будущим пенсионерам поможет перевод бумажных трудовых книг на цифровые носители и стоит ли доверять свои данные электронным реестрам.

Нардеп убеждён, что те времена, когда человек, потеряв трудовую книжку, проходил семь кругов ада, чтобы восстановить все записи теперь в Украине в прошлом, информирует enovosty.com/news.

Нынешний закон позволит навсегда избавиться от бумажных трудовых книг и перенести все данные в один электронный реестр, что позволит в один клик получить всю необходимую информацию о трудовой биографии человека. И обойтись без сбора справок, а также уйти от волокиты при начислении пенсии, поскольку вся информация уже будет находиться в одном реестре и сотрудники пенсионного фонда в любой момент смогут получить необходимую информацию.

На вопрос журналистов о безопасности хранения данных на цифровых носителях, а также о безопасности самой системы Железняк отметил следующее.

«Эта система уже используется, когда вы платите ЕСВ, у вас эта информация идёт через электронный кабинет налогоплательщика и вносится в этот реестр. И пока сбоев там не было. Я полагаю, что в разы возрастает риск того, что трудовую книгу погрызет собака или разрисует ребёнок, нежели будет проблема с той электронной базой, у которой есть высокая степень защиты», — подытожил Железняк

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Напомним, сегодня Верховная Рада Украины проголосовала за закон №3632 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме». Данный закон позволит начислять пенсии украинцам автоматически.

Поддержали данный законопроект 265 народных депутата.

Документ позволяет ввести учет трудовой деятельности сотрудника в электронной форме. Всю информацию будут вносить в реестр застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного социального страхования.

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