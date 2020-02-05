РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

05.02.2020 г.
18:34В Украине подорожает вода: подробности
18:23На Днепропетровщине полицейские блокировали мощный канал сбыта марихуаны
17:56Горячая только по выходным: в оккупированном Крыму жители будут получать воду по графику
17:26В Украине запустили е-сервис по онлайн-заказу замены водительского удостоверения (ВИДЕО)
16:09«Открытое правительство» начало сбор предложений
15:17Кабмин одобрил Годовую нацпрограмму Украина-НАТО
15:00Кабмин расширил льготные категории детей, которые могут получать помощь для оздоровления
Все новости общества

Аналитика

05.02.2020

Рада принялась сокращать своих: 300 или 95?

Рада принялась сокращать своих: 300 или 95?
Вчера Верховная Рада (ВР) предварительно одобрила законопроект № 1017 относительно уменьшения конституционного состава народных депутатов до 300 человек ...
04.02.2020

Итоги дня: “Чёрный понедельник” китайской экономики, снежное нашествие и неожиданное заявление Бабак

Итоги дня: “Чёрный понедельник” китайской экономики, снежное нашествие и неожиданное заявление Бабак
Коронавирус продолжает лихорадить китайские рынки, украинцев предупредили о снежном шторме, а Верховная Рада уволила министра Алёну Бабак, - такими были ...
03.02.2020

Итоги дня: Политические вкусы украинцев, угрозы Разумкова и обвинения Нидерландов

Итоги дня: Политические вкусы украинцев, угрозы Разумкова и обвинения Нидерландов
Иран больше не делится с Украиной доказательствами по сбитому самолету, опрос показал, какие партии прошли бы в Раду, а в СНБО поддержали создание частных ...

Последние новости

05.02.2020 г.
18:40 Китайская Geely создает «антивирусный» автомобиль
18:34 В Украине подорожает вода: подробности
18:23 На Днепропетровщине полицейские блокировали мощный канал сбыта марихуаны
17:56 Горячая только по выходным: в оккупированном Крыму жители будут получать воду по графику
17:46 В Украине госдолг должен сократиться до 43% ВВП, - Маркарова
17:26 В Украине запустили е-сервис по онлайн-заказу замены водительского удостоверения (ВИДЕО)
16:58 Вячеслав Черняховский рассказал о подводных камнях реализации закона о "сплите"
16:32 НАТО готовится к масштабным военным учениям, - The Washington Times
16:09 «Открытое правительство» начало сбор предложений
15:57 Зять Леонида Черновецкого займется выборами мэра Одессы
15:45 Основная цель закона о рынке земли - дерибан земель государственного запаса, - Ирина Геращенко (ВИДЕО)
15:44 С января 2020 года заработная плата на Побужском ферроникелевом комбинате выросла на 10%
15:20 В Мексике в ДТП попал грузовик, перевозивший мигрантов: пострадали более 80 человек
15:17 Кабмин одобрил Годовую нацпрограмму Украина-НАТО
15:11 Пенсии для украинцев в ОРДЛО: Депутаты ВР предали жителей востока Украны, - Наталья Королевская (ВИДЕО)
15:03 В Европе продолжаются убийства критиков российского политического режима, - Злой Одессит
15:00 Кабмин расширил льготные категории детей, которые могут получать помощь для оздоровления
14:40 Компания Skoda показала самую дорогую в линейке модель Octavia RS 2020 (ФОТО)
14:25 Верховная Рада забраковала законопроект о выплате пенсий жителям ОРДЛО (ВИДЕО)
14:20 Поклонники в восторге: Кейт Миддлтон и принц Уильям проявили свои чувства на публике (ВИДЕО)
14:00 Самый большой летательный аппарат в мире запустили в серийное производство (ФОТО)
13:40 Выявлен еще один незаконный штраф полиции, на который попадаются водители
13:39 Стоматология и сексуальные расстройства: За что придётся платить украинцам
13:20 В Запорожье сформировали взвод военной полиции по стандартам НАТО
13:18 КМУ одобрил новую формулу расчета зарплат министров
13:10 Никто в этой стране не может быть доволен работой правительства Гончарука, - Даниил Гетманцев (ВИДЕО)
13:00 Возле станции метро «Святошин» в Киеве открыли обновленный подземный переход (ФОТО)
12:33 "Я тебя на 0,888 умножу!": Скандал с Дубилетом активно обсуждают в Сети
11:50 Завтра будет реальное сражение за украинскую землю, - Юлия Тимошенко (ВИДЕО)
11:50 Зачем политические лемминги Кремля от партии “Альтернатива для Германии” прибыли в “ЛНР”, - блогер
11:46 Зеленский решил судьбу миллиардов от "Газпрома"
11:33 Дубилета заподозрили в подтасовке результатов электронной переписи. Министр ответил
11:27 Украина одержала важную победу над РФ
11:26 США могут нанести новый удар по "Северному потоку", - СМИ
11:12 Пассажиры смогут ехать в тишине: зарегистрирован законопроект против акустического насилия
10:57 "Высокие отношения": Трамп в Конгрессе не пожал руку Нэнси Пелоси, а она демонстративно порвала его речь (ВИДЕО)
10:28 Парадокс: Союзники Москвы ищут защиты у США, - Портников
10:22 В Украине увеличится пособие по безработице
10:03 Строители установили балки весом 70 тонн на Подольско-Воскресенском мосту (ВИДЕО)
10:00 Стало известно о жестком заявлении Помпео о Крыме
09:55 Гончарук обманул Зеленского. Он не отчитался в Раде о работе Кабмина, - Александр Дубинский (ВИДЕО)
09:29 Депутатов этический кодекс не спасет, им надо книги читать и в театр ходить, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)
09:21 Стало известно, чем и за сколько кормят депутатов в Раде
09:15 Призыв 18-летних украинцев: в регионы прислали объяснительные письма
08:41 Пенсий в Украине всем не хватит. Кто оказался в зоне риска?
08:33 На Украину надвигается сильный шторм. Кому приготовиться
08:27 ОРДЛО выросло, - блогер
08:22 Израиль мощно ударил в ответ на ракетные атаки из Сектора Газа
07:50 Испытания показали, что авианосец USS Gerald R. Ford стоимостью $13 млрд не готов к бою
07:40 В Днепровском районе Киева открылся новый долгожданный стадион (ФОТО)
07:30 В Украине ожидается резкое ухудшение погоды: водителей просят не выезжать на дороги без острой необходимости
07:15 В Киеве появятся новые дорожные знаки, - детали
07:00 «Эффект Греты Тунберг»: все больше детей становятся онлайн-активными
01:43 Великобритания запретит продажи автомобилей с бензином и дизельным топливом с 2035 года
00:30 Фото дня: итальянский художник с помощью трактора "нарисовал" экологичную картину на огромном поле
00:21 Преступники умудрились ограбить одновременно более 70 гостей на вечеринке в Мексике
04.02.2020 г.
23:31 Шутка о коронавирусе развернула самолет прямо в небе: 240 пассажиров вместо Ямайки вернулись в Канаду
23:00 Компания Kia презентовала тизерные изображения нового кроссовера Kia Sorento
22:40 В столице внедряют систему электронного учета древесины
22:30 Коронавирус вынуждает Hyundai закрывать заводы в Южной Корее
Все новости »

Горячая только по выходным: в оккупированном Крыму жители будут получать воду по графику

Главная » Последние новости » Новости общества » Горячая только по выходным: в оккупированном Крыму жители будут получать воду по графику
 
Печать Отправить на почту

 

 

Из-за низкого уровня наполнения крымских водохранилищ в частные и многоквартирные дома Симферополя воду будут подавать по графику.

Об этом сообщается на сайте городской администрации, пишет Meduza

Горячей водой жители Симферополя смогут пользоваться только в выходные, холодной — ежедневно, но только утром и вечером, сообщила в Facebook глава администрации Симферополя Елена Проценко. График начнет действовать 10 февраля, информирует enovosty.com/news.

По словам главы Госкомводхоза Крыма, незаконно оккупированного Россией, без ограничений Симферополю хватит воды только на 90-100 дней, пишет «Коммерсант». Запасов воды в водохранилищах к началу февраля на 34% «меньше среднемноголетних», указал глава крымского Госкомводхоза.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 100

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Рада принялась сокращать своих: 300 или 95?
Итоги дня: “Чёрный понедельник” китайской экономики, снежное нашествие и неожиданное заявление Бабак
Итоги дня: Политические вкусы украинцев, угрозы Разумкова и обвинения Нидерландов
«Экономику ухандохали»: Опасен не сам грядущий кризис, а отношения власти к нему - Алексей Кущ
Итоги января: Китайский монстр, сбежавшая принцесса и огненный ад в Австралии
Легализация азартных игр: наполнение бюджета или уничтожение украинской нации
Итоги дня: Спецоперация "билборд" в Киеве, поддержка Канады и смерть украинских рек
«Стойло» для масс-медиа
Итоги дня: Газовый голод, предательство ПАСЕ и странная "сделка века" Трампа
Итоги дня: Расплата за Крым, рост госдолга и кодировка каналов
Все статьи


Читайте также

Возвращение Крыма: Эксперт назвал единственный реальный козырь Украины
 "Побалуй даму раком и АК-47": В Сети обратили внимание на прелести "креативной" рекламы в Крыму
Крымский хвост виляет кремлевской собакой, - Портников
 Украине предложили план спасения Крыма
В аннексированном Крыму забеспокоились из-за новой экологической катастрофы
 Крымчан чморят и гнобят в Крыму, заставляют сворачивать бизнес - бизнесмен из Ялты обратился к Путину
Украина изменила правила посещения Крыма

Армия

Переносной зенитный ракетный комплекс «Игла»
Бронированная машина COUGAR (США)
Танк Leopard 2 (Германия)
Самоходная гаубица 155-мм CAESAR (Франция)
Вся армия    >>

Новости общества

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Россию по загранпаспорту: Госпогранслужба изменила правила пересечения границы с РФ (9224)

В Сети появились фото кошки с самым необычным окрасом на планете (ФОТО) (8079)

Фотожабы на тему: Продай собаку - заплати за коммуналку "взорвали" сеть (7861)

Воздушные силы Украины получат в распоряжение аэродром на Ровенщине (5556)

Проведены испытания бронебойными пулями сварного соединения корпуса БТР-4Е, - Укроборонпром (ВИДЕО) (3802)

Переход на летнее время-2020: когда и в какую сторону украинцам нужно будет перевести стрелки часов (3489)

Украинский бронеавтомобиль «Варта» успешно завершает государственные испытания (2126)

В Одессе спустили на воду новый украинский корабль-разведчик (ФОТО) (2036)

Пассажиры смогут ехать в тишине: зарегистрирован законопроект против акустического насилия (1906)

ВСУ после долгих испытаний приняли на вооружение неуправляемые ракеты РС-80 (1846)

Персоны

Злата
ОГНЕВИЧ
Виктор
ЧУМАК
Станислав
КУЛЬЧИЦКИЙ
Игорь
ЖДАНОВ
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Выявлен еще один незаконный штраф полиции, на который попадаются водители (4550)

Испытания показали, что авианосец USS Gerald R. Ford стоимостью $13 млрд не готов к бою (3136)

Поклонники в восторге: Кейт Миддлтон и принц Уильям проявили свои чувства на публике (ВИДЕО) (2849)

Возле станции метро «Святошин» в Киеве открыли обновленный подземный переход (ФОТО) (2490)

Строители установили балки весом 70 тонн на Подольско-Воскресенском мосту (ВИДЕО) (2452)

КМУ одобрил новую формулу расчета зарплат министров (2131)

Пассажиры смогут ехать в тишине: зарегистрирован законопроект против акустического насилия (1906)

Стало известно, чем и за сколько кормят депутатов в Раде (1535)

ОРДЛО выросло, - блогер (1438)

"Высокие отношения": Трамп в Конгрессе не пожал руку Нэнси Пелоси, а она демонстративно порвала его речь (ВИДЕО) (1409)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Солнце и море: Летний отдых зимой


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Далай-лама дал совет, как противостоять смертельному коронавирусу (9304)

В Россию по загранпаспорту: Госпогранслужба изменила правила пересечения границы с РФ (9224)

В Сети появились фото кошки с самым необычным окрасом на планете (ФОТО) (8079)


Экономические новости youtube

Алексей Кущ



Loading...

help

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 