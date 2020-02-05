Горячая только по выходным: в оккупированном Крыму жители будут получать воду по графику

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Из-за низкого уровня наполнения крымских водохранилищ в частные и многоквартирные дома Симферополя воду будут подавать по графику.

Об этом сообщается на сайте городской администрации, пишет Meduza

Горячей водой жители Симферополя смогут пользоваться только в выходные, холодной — ежедневно, но только утром и вечером, сообщила в Facebook глава администрации Симферополя Елена Проценко. График начнет действовать 10 февраля, информирует enovosty.com/news.

По словам главы Госкомводхоза Крыма, незаконно оккупированного Россией, без ограничений Симферополю хватит воды только на 90-100 дней, пишет «Коммерсант». Запасов воды в водохранилищах к началу февраля на 34% «меньше среднемноголетних», указал глава крымского Госкомводхоза.