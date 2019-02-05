Форма Млечного Пути оказалась не такой, как предполагалось ранее

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Астрономы создали новую карту Млечного Пути. Оказалось, что форма нашей галактики S-образная.

Специалисты Университета Макуори и Китайской академии наук спроектировали сверхточную 3D-карту Млечного Пути. Астрономы выяснили, что наша галактика не плоская, а скрученная и напоминает английскую букву S, информирует enovosty.com/news.

До этого времени считалось, что Млечный Путь – галактика, напоминающая плоский диск, который имеет посредине выпуклость. Предполагалось, что диаметр этого космического диска приблизительно 1 квинтиллион километров.

В новой работе исследователи заявляют, что такое представление неверное. Ученые, наблюдая за 1300 пульсирующими звездами-цефеидами, составили трехмерную карту нашей галактики.

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На карте видно, что Млечный Путь S-образно растянут. С одной стороны галактика приподнята и закручена вверх, с другой — опущена вниз.

Один из соавторов исследования, Ричард де Грийс из Университета Макуори, сообщил, что открытие даст толчок для нового понимания процесса возникновения галактики.

Справка. Звезды-цефеиды – пульсирующие звезды, которые больше нашего Солнца в 20 раз и светят в 100 000 раз ярче. Самой известной для нас цефеидой является Полярная звезда. Астрономы часто используют этот тип светил в качестве своеобразных маяков и эталонов.