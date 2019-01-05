РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

05.01.2019 г.
18:54Синоптики: В Украину идут рождественские морозы и метели
17:306 января произойдет солнечное затмение: что можно и что нельзя делать в этот день
15:51Канун Рождества: главные традиции Сочельника
15:29Обнародован перевод Томоса об автокефалии ПЦУ
04.01.2019 г.
21:40Автошколу, где училась Зайцева, хотят закрыть
19:58Энергия нищеты: вещи в доме, которые притягивают бедность
15:52Украину заморозит и заметет снегом
Все новости общества

Аналитика

04.01.2019862

Итоги дня: Союзник Украины в борьбе с "Газпромом", программа получения Томоса и сенсация от СБУ

Итоги дня: Союзник Украины в борьбе с Газпромом, программа получения Томоса и сенсация от СБУ
Глава МИД Польши заявил о том, что "Северный поток-2" убивает Украину, в СБУ рассказали детали о попытке захвата власти, а синоптики рассказали о том, ...
03.01.20191771

Итоги дня: Тревожное заявление Трампа для Украины, шпионские страсти и наказание за кремлевскую дерзость

Итоги дня: Тревожное заявление Трампа для Украины, шпионские страсти и наказание за кремлевскую дерзость
Дональд Трамп заявил о том, что России нужно воевать, шпионский скандал получил новый поворот, а в Украине возобновляются проверки бизнеса, - такими ...
02.01.20191580

Итоги дня: Встряска РФ от США, "феномен Зеленского" и шаги в торговле с ЕС

Итоги дня: Встряска РФ от США, феномен Зеленского и шаги в торговле с ЕС
Национальный банк разрешил обменивать валюту в банкоматах и терминалах, Зеленский начал собирать команду, а президент Петр Порошенко анонсировал новые ...

Последние новости

05.01.2019 г.
20:00 «Укрзалізниця» запускает праздничный ретропоезд вокруг Киева
18:54 Синоптики: В Украину идут рождественские морозы и метели
18:00 Порошенко вручил Варфоломею орден
17:30 6 января произойдет солнечное затмение: что можно и что нельзя делать в этот день
16:56 Tesla снизила цены на все свои автомобили
15:51 Канун Рождества: главные традиции Сочельника
15:29 Обнародован перевод Томоса об автокефалии ПЦУ
14:57 В Украине станет проще продавать растаможенные автомобили
14:19 Вселенский патриарх: Украина ждала этого благословенного дня целых семь веков
13:35 Боровой рассказал, что Путин хочет сделать с Лукашенко
13:17 Путин готовит провокации в Азовском море, – разведка
13:00 Варфоломей подписал томос для Украины: что будет дальше
12:31 Япония сообщила о кульминации в переговорах с РФ
12:26 В Украине жестко ответили на прекращение железнодорожного сообщения с РФ
11:32 Томос для Украины: Церемония подписания онлайн (ВИДЕО)
11:23 В Украине заболеваемость гриппом падает
10:39 Украина рискует утратить контроль на границе с Беларусью,- эксперт
10:08 Дали прогноз: что ждет украинскую экономику в 2019 году
09:50 Партия Мураева решила защитить голоса заробитчан
09:40 Трамп хочет ввести режим ЧП в США из-за стены
08:51 Важный день: сегодня подпишут Томос для Православной церкви Украины
08:39 Стали известны самые безопасные авиакомпании в 2018 году
04.01.2019 г.
22:20 В продаже на украинском рынке обнаружили чай опасный для здоровья
21:40 Автошколу, где училась Зайцева, хотят закрыть
21:00 Стало известно, насколько полезен куриный бульон при простуде
20:30 Ученые рассказали о связи между продолжительностью сна и проблемами со здоровьем
20:00 Найдена неожиданная причина болезненных менструаций
19:58 Энергия нищеты: вещи в доме, которые притягивают бедность
19:30 ТОП-5 продуктов, которые бодрят не хуже кофе
19:00 Диагностика заболеваний: что расскажет язык о вашем здоровье
18:00 В Антарктиде обнаружена странная искусственная структура (ВИДЕО)
17:27 Столтенберг: Россия имеет последний шанс вернуться к ракетному договору 1
16:57 Путин поставляет лом для белорусской армии
16:30 Латвия активно борется с российскими инвестициями
15:52 Украину заморозит и заметет снегом
15:20 Стало известно, как строительство «Северного потока-2» убивает Украину
14:45 Китайская армия больше, чем все население России,- Шендерович
14:17 Эксперт: Путин мечтает ослабить армию Беларуси, чтобы легче "заломать"
13:47 Гройсман назвал пять приоритетов медреформы в 2019 году
13:05 В поместной церкви не против существования РПЦ в Украине. Епифаний пояснил почему
13:01 "Убивают Украину": У Украины появился защитник в конфликте с "Газпромом"
12:36 "Рождественский отпуск": Как любовь украинцев к выходным влияет на экономику?
11:37 Главари скрывают цифры: Украинский офицер назвал потери боевиков за декабрь-2018
11:30 Возвращение к легальным напиткам: Как изменится цена на алкоголь в этом году?
11:26 Чем-то запахло в воздухе? Путин еще так собой никогда не рисковал, - Альфред Кох
11:21 Две украинки красиво приструнили российского пропагандиста в США (ВИДЕО)
10:11 Большой шаг: Чийгоз рассказал, в чем важность Томоса
09:55 В Польше захотели изменить "нормандский" формат
09:36 Сила санкций: Россия исчезнет с рынка нефти в ближайшее десятилетие, - "Злой одессит"
09:10 Определяющий год: В РФ Путину намекнули на незавидную судьбу
09:09 Личный вызов Путину: Портников рассказал о судьбе Зеленского
09:06 Попытка захвата власти: В СБУ раскрыли детали сенсационного дела
09:05 Утренние новости от Олега Пономаря
09:01 Америка выходит из ''шатдауна'': Важные шаги
03.01.2019 г.
22:40 Магнитное поле Земли становится слабее из-за странных аномалий
22:00 Столичные новогодние елки будут перерабатывать на удобрение для почвы
21:20 В киевском наземном общественном транспорте объявления будут дублировать на английском
20:40 В Ровно влюбленные погибли под колесами автобуса
20:00 Ученые заявили, что кофе может влиять на размер груди
19:30 Стало известно, от чего зависит продолжительность жизни
Все новости »

Синоптики: В Украину идут рождественские морозы и метели

Главная » Последние новости » Новости общества » Синоптики: В Украину идут рождественские морозы и метели
 
Печать Отправить на почту

 

 

На Сочельник и Рождество Украину окутает непогода. Синоптики прогнозируют 8-градусные морозы.

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на Рождество, информирует enovosty.com/news.

В Укргидрометцентре заявили, что на западе Украины будет наблюдаться особенно сильное ухудшение погоды. Ожидаются порывы ветра и сильные снегопады.

Свой прогноз в Facebook обнародовала и Наталья Диденко. Она отметила, что на Сочельник и Рождество следует ожидать ухудшения погоды. Ночью 6 января столбики термометра опустятся максимум до -12 градусов, а днем до -8.

Как передает Диденко, виной всему стал новый циклон финского происхождения (двигается через Балтику к северо-западу нашей страны). Он сегодня сменил греческий циклон.

Читайте: В Украине станет проще продавать растаможенные автомобили

Финский циклон принес в Украину не только понижение температуры и усиление ветра, но и метели. На Рождество снегопады окутают почти всю страну. Осадков не ожидается только на севере.

7 января морозы усилятся. Ночью похолодает до -15, днем – до -11. Наталья Диденко добавила: «Все у нас по плану. Даже погода».

Напомним, КГГА, ссылаясь на данные синоптиков, рассказала о погодной обстановке в Киеве. В столице сегодня ночью ожидаются порывы ветра до 7-10 м/с. На дорогах возможен гололед.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 4277

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Итоги дня: Союзник Украины в борьбе с "Газпромом", программа получения Томоса и сенсация от СБУ
Итоги дня: Тревожное заявление Трампа для Украины, шпионские страсти и наказание за кремлевскую дерзость
Итоги дня: Встряска РФ от США, "феномен Зеленского" и шаги в торговле с ЕС
Политические итоги 2018 года: ретроспектива и перспектива в оценках экспертов
Год тревожных предчувствий. Международные итоги 2018-го
Итоги дня: Главное событие и политик 2018 года и крымская стена
Итоги дня: "Отставка" мирового полицейского, освобождение "серой зоны" и перемирие в зоне ООС
Итоги дня: Конец военного положения, откровения Зеленского и предчувствие мирового кризиса
Дональд Трамп на пути к импичменту
Итоги дня: Санкции России, обращение Папы Римского и революционные сексуальные перемены в Украине
Все статьи


Читайте также

В Украине станет проще продавать растаможенные автомобили
 Варфоломей подписал томос для Украины: что будет дальше
В Украине жестко ответили на прекращение железнодорожного сообщения с РФ
 Томос для Украины: Церемония подписания онлайн (ВИДЕО)
В Украине заболеваемость гриппом падает
 Украина рискует утратить контроль на границе с Беларусью,- эксперт
Важный день: сегодня подпишут Томос для Православной церкви Украины
 В продаже на украинском рынке обнаружили чай опасный для здоровья

Армия

Бронетранспортер СРМ-1 "Казак"
Автоматический карабин Colt М4 (США)
Бронированная машина разминирования Keiler (Германия)
Зенитный ракетный комплекс «Барак» (Израиль)
Вся армия    >>

Персоны

Сергей
АРБУЗОВ
Тарас
ЧЕРНОВОЛ
Айварас
АБРОМАВИЧЮС
Татьяна
МОНТЯН
Все персоны    >>

От похищения Майкла Джексона до крупного мошенничества: удивительная история воскресшего украинского коррупционера

Окно в Китай: безвизовый Хайнань

«Два туза против России», уникальные кадры Крымского моста и важный шаг по укреплению национальной безопасности: Лучшие посты блогосферы

Рейтинг YouTube: ТОП-10 самых популярных видео военной тематики за апрель

Рейтинг YouTube на 15 мая: ТОП-10 лучших лайфхаков месяца

Картофельная монета, треш и угар Батьки и «собака-министра посылака»: Лучшее из блогосферы

ТОП-10 самых дорогих яхт в мире

Боевик, майнящий биткоины в монастыре МП и сырники с хлоридом кальция от Тимошенко: Лучшие посты блогосферы

Преступление века, день «Ольхи» и подготовка к лету по Ким Чен Ынски: Самое «жаркое» из блогосферы



bigmir)net TOP 100

 