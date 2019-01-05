Синоптики: В Украину идут рождественские морозы и метели

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На Сочельник и Рождество Украину окутает непогода. Синоптики прогнозируют 8-градусные морозы.

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на Рождество, информирует enovosty.com/news.

В Укргидрометцентре заявили, что на западе Украины будет наблюдаться особенно сильное ухудшение погоды. Ожидаются порывы ветра и сильные снегопады.

Свой прогноз в Facebook обнародовала и Наталья Диденко. Она отметила, что на Сочельник и Рождество следует ожидать ухудшения погоды. Ночью 6 января столбики термометра опустятся максимум до -12 градусов, а днем до -8.

Как передает Диденко, виной всему стал новый циклон финского происхождения (двигается через Балтику к северо-западу нашей страны). Он сегодня сменил греческий циклон.

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Финский циклон принес в Украину не только понижение температуры и усиление ветра, но и метели. На Рождество снегопады окутают почти всю страну. Осадков не ожидается только на севере.

7 января морозы усилятся. Ночью похолодает до -15, днем – до -11. Наталья Диденко добавила: «Все у нас по плану. Даже погода».

Напомним, КГГА, ссылаясь на данные синоптиков, рассказала о погодной обстановке в Киеве. В столице сегодня ночью ожидаются порывы ветра до 7-10 м/с. На дорогах возможен гололед.