Канун Рождества: главные традиции Сочельника

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6 января православные отмечают Сочельник. В этот день варят кутью и готовятся к встрече Рождества.

В Сочельник действует строгий пост. Согласно традициям, удерживаться от еды следует до появления на небе первой звезды, информирует enovosty.com/news.

Данный праздник принято проводить с семьей за одним столом. За праздничным ужином старший член семьи должен зажечь свечу, символизирующую Вифлеемскую звезду, которая стала вестником рождения Иисуса Христа.

6 января принято готовить 12 блюд (обозначают 12 апостолов). Все они должны быть постными. Главный атрибут праздника – кутья. Каждый ее ингредиент наделен особым смыслом. Так, зерно, входящее в ее состав, означает вечность жизни. Добавление в лакомство мака и орехов сулит семье достаток и плодородие. Мед же символизирует здоровье. В старину считали, что чем богаче кутя, тем лучше будет урожай и достаток.

В Сочельник трапеза начинается и оканчивается ложкой кутьи. Сидящие за столом желают друг другу счастья. Также вспоминают умерших предков. Специально для их душ на ночь на столе оставляли миску с кутьей.

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Наши предки угощали кутьей даже домашних животных. Делалось это для того, чтобы защитить их от болезней. Считается, что в Святвечер животные имеют тесную связь с Богом, поэтому 6 января с ними нужно быть добрыми и ласковыми.

Принято также носить кутью своим крестным и живущим отдельно членам семьи.

Добавим, что в праздник еда – не самое главное. В Сочельник необходимо подумать о своей душе и поблагодарить Высшие силы за все.