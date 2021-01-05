Александр Леонов рассказал, почему сейчас не стоит вводить двойное гражданство

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В МИД поддерживают введение двойного гражданства

С вопросом относительно влияния введения двойного гражданства на численность населения и миграцию “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к исполнительному директору Центра прикладных политических исследований “Пента” Александру Леонову, информирует enovosty.com/news.

Александр Леонов сообщает, что сейчас двойное гражданство запрещено украинской Конституцией

«И для того, чтобы ввести такое положение, необходимо внести изменения в Конституцию. И это достаточно серьезная проблема. Другим важным нюансом является то, что, к сожалению, у нас есть сосед страна-агрессор Россия. И Россия не только у нас, но и в других странах использует двойное гражданство как инструмент для оправдания и продолжения агрессии. Потому что если сейчас в военную доктрину России внесено положение о том, что они могут применять военную силу для защиты русскоязычного населения, то для так называемой защиты граждан России они могут пойти гораздо дальше. И это является одной из главных проблем, почему введение двойного гражданства сейчас не ко времени», — сообщает Александр Леонов