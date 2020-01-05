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7 плохих привычек, которые мешают вам быть успешными

Главная » Последние новости » Новости общества » 7 плохих привычек, которые мешают вам быть успешными
 
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Нет единого пути, который приведет вас к успеху. Однако есть вещи, которые мешают вам прийти к своей цели.

Дариус Фору, автор и предприниматель, собрал 7 самых распространенных барьеров, которые препятствуют вам стать успешными, информирует enovosty.com/news.

Вы постоянно отвлекаетесь

Консультант по тайм-менеджменту Грег МакКеон описывает встречу с бывшим одноклассником, который искал работу и хотел услышать совет по карьеры. Во время разговора человек посмотрел на свой телефон и начал печатать. «Десять секунд прошло, потом двадцать, тридцать…», — рассказывал МакКеон. Я просто стоял там, пока он продолжал писать кому-то другому, так и не услышав рекомендации и нужный совет».Эта история — это способ напомнить себе, что нужно сосредоточиться на том моменте, в котором вы находитесь, и на людях, которые рядом.Если этот одноклассник МакКеон напомнил бы себе это, то наладил бы контакты или получил совет, который бы, возможно, привел бы его к работе.

Говорите, просто чтобы говорить

В своем выступлении на TED в 2010 году «Держи свои цели при себе» предприниматель Дерек Сиверс утверждал, что трансляция ваших планов может быть контрпродуктивной, а не мотивирующей. Люди часто восхищаются вами просто потому, что вы заявили о своем намерении. Иногда, как ни странно, это может демотивировать вас.Когда вы рассказываете о своей цели, ее одобряют, вы испытываете удовольствие и меньше мотивации для того, чтобы приложить усилия.Нет ничего плохого в том, чтобы делиться своей радостью. Старайтесь держать язык за зубами, пока у вас не появятся хорошие новости, а не только добрые намерения.

Проводите время с не теми людьми

Друзья которыми вы окружаете себя, могут побудить вас быть самим собой или выявить ваши худшие стороны.Например, вы хотите вести здоровый образ жизни? Общайтесь с людьми, которые будут поощрять вас меняться. Хотите провалить задачу? Проводите время с теми, кто делает то же самое.

Всегда ориентируетесь на негатив

Не нужно притворяться, что жизнь легка. Плохой день — это нормально. Но если вы постоянно что-то или кого-то ненавидите, злитесь, зацикливаетесь на неприятностях, это сильно мешает успеху и процветанию. Вы можете сосредоточиться на позитиве. Не подпитывайте энергией свои проблемы — чем меньше вы о них говорите, тем быстрее они исчезнут.


Прокрастинируете

В колледже студент попросил профессора продолжить дедлайн для эссе. Он ответил: «Я бы с радостью. Но будет ли ваше эссе лучшим, если вы сдадите его через неделю?». Они оба знали, что ответ «нет». Откладывайте дела на потом только если вам это действительно поможет сделать их лучше. Все что не случилось сегодня, может не случиться больше никогда.

Ленитесь

У всех есть моменты, когда мы соблазняемся отменить задуманное. Иногда даже для того, чтобы выйти из дома, нужно приложить сверхусилия. Но когда вы подвергаетесь лени, то не участвуете полноценно в собственной жизни. Для того, чтобы достичь успеха требуется дисциплина. Дисциплина это свобода от лени, слабости и сомнений. Без дисциплины вы можете упасть духом. Дисциплина — это твердость характера, сила и организация внутри вас.


Сдаетесь

«Правильный путь к успеху, — сказал однажды Томас Эдисон, — всегда попробовать сделать это еще раз». Успех, как бы вы его не определяли, никогда не происходил без попыток. И часто это случается после очередного провала. Чтобы не случилось, никогда не сдавайтесь. Иногда судьба бросает вам вызов, чтобы обнаружить в вас силу и укрепить характер. Любой финиш — это новый старт. Любой кризис — это путь к развитию и открытию новых возможностей. Самое важное — не сдавайтесь!

Если в том, чем вы занимаетесь нет ни радости, ни спокойствия, ни легкости, это не обязательно означает, что вам следует изменить то, что вы делаете. Достаточно изменить свое отношение к этому.


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