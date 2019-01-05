6 января произойдет солнечное затмение: что можно и что нельзя делать в этот день

Главная » Последние новости » Новости общества » 6 января произойдет солнечное затмение: что можно и что нельзя делать в этот день 6 января произойдет солнечное затмение: что можно и что нельзя делать в этот день

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Совсем скоро произойдет первое в году солнечное затмение. В этот день стоит избегать эмоциональных всплесков и плохих мыслей.

Астрологи сообщают, что 6 января произойдет солнечное затмение. За ним будут наблюдать люди, живущие в северо-восточной Азии. Украинцы же не смогут его увидеть, однако смогут прочувствовать. Начнется затмение в 5:28 по киевскому времени, информирует enovosty.com/news.

Завтрашнее солнечное затмение станет частичным, однако, все равно, спровоцирует энергетический всплеск. Последствия, по словам астрологов, связаны со знаком Козерога, в котором будет завтра располагаться Солнце.

Стоит отметить, что затмения влияют на человека на протяжении нескольких дней – за день до события, и неделю после. В этот период у людей может возникать беспричинное чувство страха и паники. Помимо этого, в затмение могут обостриться хронические заболевания.

Добавим, что завтрашнее солнечное затмение усложняется еще и тем, что оно открывает «коридор затмений». 21 января пройдет лунное затмение, закрывающее этот «коридор». В период между затмениями не рекомендуется совершать необдуманные поступки и крупные финансовые операции.

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Период затмений хорошо подходит для избавления от вредных привычек и токсического окружение. Также во время «коридора затмений» полезно мечтать о хорошем, заниматься благотворительностью и оказывать помощь близким.