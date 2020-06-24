Для борьбы с принудительной паспортизацией на Донбассе необходимы новые сигналы в международные организации, — Владислав Волошин

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Командование российских оккупационных войск восстанавливает меры по принудительной паспортизации личного состава 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК

С вопросом относительно опасности проводимой принудительной паспортизации и мер, которые необходимо предпринять Украине для противостояния принудительной паспортизации, “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к военному журналисту Владиславу Волошину, информирует enovosty.com/news.

Владислав Волошин сообщает, что оккупационные власти и командование пытаются опять «запустить» этот процесс

«Действительно, с начала июня командование российских оккупационных войск восстанавливает меры по принудительной паспортизации личного состава 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК. Они даже намерены осуществлять организованные выезды военнослужащих и членов их семей в отделы по вопросам миграции МВД РФ в Ростовской области России. С апреля 2020 года такие организованные выдачи паспортов РФ были приостановлены и теперь оккупационные власти и командование пытаются опять «запустить» этот процесс. В России осознают, что выдача паспортов гражданам ОРДЛО откровенно говоря «хромает» на обе ноги, то-есть по данным российского МВД, паспорта получили всего чуть больше 250 тысяч человек, при населении больше 3 миллионов (не подконтрольные территории Донецкой и Луганской областей).

Население с паспортами — это в основном трудоспособное население — трудовой ресурс. Выдача для них паспортов граждан РФ — это путь вывести из украинского Донбасса этот ресурс, когда территории будут реинтегрироваться в Украину. Кроме того, паспорта для военнослужащих — это способ «привязать» их к вооруженным формированиям РФ, попытка бороться с дезертирством и перебежчиками, которых вскоре будет очень много (когда начнется реинтеграция).

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Украина сегодня должна активизировать информационную кампанию по противодействию принудительной паспортизации жителей ОРДЛО. Кроме того необходимы новые сигналы об этом в международные организации (ООН ОБСЕ и другие). А также на дипломатическом уровне должны опять прозвучать заявления от руководства Украины о том, что такая паспортизация — это вмешательство во внутренние дела суверенной страны — еще одна из причин по которой необходимо экономическое и политическое давление на Москву со стороны мировой общественности», — сообщает Владислав Волошин