Болезнь прибавила ходу: Что важно знать о коронавирусе 6 марта

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Коронавирус прибавил ходу, распространяясь по новым странам

По состоянию на сегодня, 6 марта, в мире насчитывается уже 97 381 случай заболевания коронавирусом COVID-19. 80 409 зараженных — это случаи заражения на территории Китая, в частности в провинции Хубэй. Первый случай заражения был зафиксирован также в ЮАР. В Южной Корее зарегистрировано 6088 больной, скончались 40 человек, в Италии — 3858, скончались 148, в Иране — 3513, скончались 107. Около десяти человек заболели в Грузии, сотни отправили на карантин. В оккупированном Крыму на карантин из-за подозрения на заболевание отправили 58 человек, информирует enovosty.com/news.

Ранее жителей столицы предупредили о том, чтобы при первых же симптомах заболевания (температура, слабость в мышцах, насморк или боль в горле) обращались к врачу. Кроме того, в Киеве работает круглосуточная горячая линия «Совет врача по телефону» — 15-83 со стационарного телефона и 044-235-01-01 — с мобильного.

В ВОЗ рассказали о том, что коронавирус угрожает каждой стране, независимо от того, бедная она или богатая. Тем не менее, в организации отметили, что в некоторых странах действия властей не соответствуют уровню угрозы, с которой столкнулся мир и это не может не вызывать опасения.