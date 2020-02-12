Кабмин открывает реестры органической продукции

Премьер-министр отметил, что все потребители органической продукции теперь получат достоверную информацию о производителе продукции, наличии органических семян и органе сертификации.

Гончарук подчеркнул, что новыми базами данных смогут пользоваться все желающие, а участники рынка получат точную информацию о деятельности субъекта хозяйствования.

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