Кабмин открывает реестры органической продукции
Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин принял решение о запуске реестров органической продукции и теперь каждый желающий сможет получить информацию о подлинности маркировки «органическая продукция».
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин принял решение о запуске реестров органической продукции, информирует enovosty.com/news.
Гончарук отметил, что Кабинет министров формирует реестры органической продукции. И теперь каждый желающий с помощью телефона или компьютера проверит происхождение продукта и подлинность маркировки «органическая продукция».p> Премьер-министр отметил, что все потребители органической продукции теперь получат достоверную информацию о производителе продукции, наличии органических семян и органе сертификации. Гончарук подчеркнул, что новыми базами данных смогут пользоваться все желающие, а участники рынка получат точную информацию о деятельности субъекта хозяйствования. Читайте: Associated Press: Вице-премьер Китая едет в Вашингтон, чтобы подписать первую фазу торгового соглашения
Премьер-министр отметил, что все потребители органической продукции теперь получат достоверную информацию о производителе продукции, наличии органических семян и органе сертификации.
Гончарук подчеркнул, что новыми базами данных смогут пользоваться все желающие, а участники рынка получат точную информацию о деятельности субъекта хозяйствования.
Читайте: Associated Press: Вице-премьер Китая едет в Вашингтон, чтобы подписать первую фазу торгового соглашения