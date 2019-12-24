Северный магнитный полюс продолжает двигаться к Сибири в таинственно быстром темпе

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Северный магнитный полюс продолжает двигаться к Сибири в таинственно быстром темпе

Наша планета беспокойна, а ее полюсы блуждают. Конечно, географически Северный полюс находится в том же месте, где он всегда был, но его магнитный аналог — обозначенный буквой N на любом компасе — перемещается в сторону Сибири с рекордной скоростью, которую ученые не могут полностью понять и объяснить. Об этом сообщает Петер Доккрил в издании Science alert , информирует enovosty.com/news.

Необходимо отметить, что Северный магнитный полюс никогда не бывает неподвижным из-за постоянных колебаний потока расплавленного железа в ядре нашей планеты, которые влияют на магнитное поле Земли. «Со времени своего первого официального открытия в 1831 году Северный магнитный полюс прошел около 1400 миль (2250 км)», — сообщается на сайте Национального центра экологической информации (NCEI) NOAA.

«Ранее это движение было довольно медленным, что позволяло ученым довольно легко наблюдать за ним». Сейчас же движение Северного магнитного полюса сильно ускорилось и достигло 55 километров (34 мили) в год.

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Ученых беспокоит то, что увеличение скорости движения магнитных полюсов может привести к их столкновению, что происходит каждые несколько сотен тысяч лет. Точно не известно, когда это может произойти в следующий раз. Но если это произойдет, то это может иметь серьезные последствия для человечества.