Северный магнитный полюс продолжает двигаться к Сибири в таинственно быстром темпе

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Как борода может изменить мужчину до неузнаваемости

Все фото »

Новости общества

24.12.2019 г.
19:41Минцифры планирует открыть образовательные хабы по всей стране
18:56В Украине электронные сигареты приравняют к обычным: что изменится
18:37В Харькове полицейские задержали вооруженного мужчину, который взял в заложницы случайную прохожую
17:42Северный магнитный полюс продолжает двигаться к Сибири в таинственно быстром темпе
16:04В Кабмине сообщили, что стоимость тепла должна снизиться на 30%
15:45В США семья купила рождественскую елку с живой совой: птицу заметили через неделю
15:41Оператор ГТС Украины получил лицензию на транспортировку газа
Все новости общества

Аналитика

24.12.2019

Газовая война отменяется? Мировое соглашение "Нафтогаза" с "Газпромом" - мнения экспертов

Газовая война отменяется? Мировое соглашение Нафтогаза с Газпромом - мнения экспертов
Озвучивая результаты встречи представителей Европейского союза (ЕС), Украины и Российской Федерации (РФ), а также компаний «Оператор газотранспортной ...
24.12.2019

Украинский импичмент для «тефлонового» Трампа

Украинский импичмент для «тефлонового» Трампа
Президентско-избирательный для США 2020 год еще не наступил, но страсти за океаном разгораются нешуточные. К этому впечатляющему шоу имеет самое непосредственное ...
23.12.2019

Итоги дня: Радикальные меры по «Северному потоку-2», замороженная помощь и бой безработице

Итоги дня: Радикальные меры по «Северному потоку-2», замороженная помощь и бой безработице
Строители "Северного потока-2" пошли на радикальные меры, Белый дом заморозил помощь Украине через 90 минут после разговора Зеленского и Трампа, а ...

Последние новости

24.12.2019 г.
19:41 Минцифры планирует открыть образовательные хабы по всей стране
19:24 Госдолг Украины вырос до $83 миллиардов
18:56 В Украине электронные сигареты приравняют к обычным: что изменится
18:37 В Харькове полицейские задержали вооруженного мужчину, который взял в заложницы случайную прохожую
18:19 Путинская Россия стала бальзамом для диктаторов, - The New York Times
18:10 Лучшие камерофоны 2019 года
17:42 Северный магнитный полюс продолжает двигаться к Сибири в таинственно быстром темпе
17:16 Reuters: Трамп сообщил, что США и Китай в ближайшее время подпишут торговое соглашение
17:02 SpaceX провела финальные испытания аварийной системы CrewDragon
16:47 "Поймай меня, если сможешь": в США известный мошенник "снова в деле"
16:30 Кодекс электронных коммуникаций отдает контроль радиочастот криминальным структурам, - СМИ
16:21 Бумбокс растрогали поклонников новым клипом
16:04 В Кабмине сообщили, что стоимость тепла должна снизиться на 30%
15:45 В США семья купила рождественскую елку с живой совой: птицу заметили через неделю
15:41 Оператор ГТС Украины получил лицензию на транспортировку газа
15:29 Определены симптомы, указывающие на нехватку овощей в повседневном рационе
15:02 Банковские квитанции отменяются: в Украине запустили новый сервис госуслуг
15:00 Эксперты составили рейтинг самых неэффективных электрокаров
14:40 Ожидание и реальность: какие предсказания футуристов сбылись к 2020 году
14:20 Киевляне возмущены: в подземном переходе свежеотремонтированной станции метро "Святошин" снова появились торговцы (ФОТО)
14:01 Военные нашли тайный бункер боевиков на Донбассе
14:00 ВМС США собираются принять большие беспилотные надводные корабли LUSV в 2020 году
13:59 В Киеве повторен декабрьский температурный рекорд
13:56 Сотни госпредприятий лишатся политического влияния через приватизацию, которую начало правительство Гончарука, - эксперт
13:40 Украинским водителям увеличат штрафы за отсутствие страховки на автомобиль
13:25 Украина получила новые безвизы
13:25 Правительство может назначить прокремлевских менеджеров на ОПЗ и ОГХК, – СМИ
13:20 Полицейский в Одессе сделал своей любимой оригинальное предложение руки и сердца (ВИДЕО)
13:16 Заработал сервис проверки квитанций. Как это работает
13:05 Financial Times выбрала слово года
13:00 Украинцев предупредили об участившихся схемах мошенничества с банковскими картами
12:53 Подписал закон, необходимый для "промышленного безвиза" с Евросоюзом
12:45 Американский флот готов принять на вооружение новую противокорабельную ракету
12:30 Принца Гарри и Меган Маркл попросили вернуться из Канады из-за госпитализации принца Филиппа
12:30 The Ring определил лучшего боксера 2019 года
12:15 Среди украинцев увеличился спрос на автомобили с ГБО
12:00 В Украине снимут фильм о первом украинском космонавте Леониде Каденюке
11:42 Обращение Зеленского о бензине: "Это был сигнал всем "чертам", - мнение
11:40 Принц Гарри и Меган Маркл растрогали поклонников своей рождественской открыткой
11:00 У Украины готов ответ на поезд Путина через Крымский мост
10:27 Известный журналист раскрыл опасную стратегию Путина по Украине
10:22 Трампу грозят новые обвинения
10:03 Трудовой стаж для выхода на пенсию будет увеличиваться
10:03 Инициированный Герусом импорт электроэнергии из РФ и Беларуси угрожает энергобезопасности Украины, — СМИ
09:59 Друзья и лошади Путина: Блогер Аnti-colorados рассказал, что у них общего
09:57 В храме ПЦУ первый раз проведут два рождественских богослужения
09:52 Путина тянет на место преступления, - Портников
09:16 В "Нафтогазе" допустили невыполнение РФ обещаний по транзиту газа
08:58 Российским Северным потоком-2 руководит немецкий шпион, - ИноСМИ
08:55 Адвокат Трампа выдвинул Соросу серьезное обвинение по Украине
08:41 Если Трампа не убрать, он пригласит Путина в Белый дом, - ИноСМИ
08:39 В Евросоюзе не одобрили «перформанс» Путина в оккупированном Крыму
08:35 В ПЦУ рассказали о рисках переноса даты празднования Рождества
08:30 "ЛНР" вымрет!" Террористы на Донбассе забили тревогу
08:26 Кому в Украине не повезёт с пенсией
08:21 Выстояли: Появились хорошие новости с Донбасса
08:18 В ПЦУ рассказали о планах на календарную реформу
07:50 В Японии представили концепт истребителя будущего с огромным радиусом действия
07:45 Неудавшееся ограбление: в Китае грабитель банкомата запаниковал, услышав голос виртуального помощника (ВИДЕО)
07:40 В Киеве на месте бывшего трамвайного депо может появиться парк
Все новости »

Северный магнитный полюс продолжает двигаться к Сибири в таинственно быстром темпе

Главная » Последние новости » Новости общества » Северный магнитный полюс продолжает двигаться к Сибири в таинственно быстром темпе
 
Печать Отправить на почту

 

 

Северный магнитный полюс продолжает двигаться к Сибири в таинственно быстром темпе

Наша планета беспокойна, а ее полюсы блуждают. Конечно, географически Северный полюс находится в том же месте, где он всегда был, но его магнитный аналог — обозначенный буквой N на любом компасе — перемещается в сторону Сибири с рекордной скоростью, которую ученые не могут полностью понять и объяснить. Об этом сообщает Петер Доккрил в издании Science alert , информирует enovosty.com/news.

Необходимо отметить, что Северный магнитный полюс никогда не бывает неподвижным из-за постоянных колебаний потока расплавленного железа в ядре нашей планеты, которые влияют на магнитное поле Земли. «Со времени своего первого официального открытия в 1831 году Северный магнитный полюс прошел около 1400 миль (2250 км)», — сообщается на сайте Национального центра экологической информации (NCEI) NOAA.

Северный магнитный полюс продолжает двигаться к Сибири в таинственно быстром темпе

«Ранее это движение было довольно медленным, что позволяло ученым довольно легко наблюдать за ним». Сейчас же движение Северного магнитного полюса сильно ускорилось и достигло 55 километров (34 мили) в год.

Читайте: В КГГА рассказали, когда Киев полностью перейдет на е-билет

Ученых беспокоит то, что увеличение скорости движения магнитных полюсов может привести к их столкновению, что происходит каждые несколько сотен тысяч лет. Точно не известно, когда это может произойти в следующий раз. Но если это произойдет, то это может иметь серьезные последствия для человечества.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 406

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Газовая война отменяется? Мировое соглашение "Нафтогаза" с "Газпромом" - мнения экспертов
Украинский импичмент для «тефлонового» Трампа
Итоги дня: Радикальные меры по «Северному потоку-2», замороженная помощь и бой безработице
Вперед к светлому будущему в "турборежиме": политические итоги 2019 в оценках экспертов
Телевизоры LG первыми превосходят отраслевое определение 8K ULTRA HD TV
Децентрализация с переворотом, конституционным
Итоги года 2019: ТОП главных политических событий в Украине
Итоги дня: Важные новости из США, опасные аппетиты Путина и сокращение расходов
Итоги дня: Главные угрозы нацбезопасности, удар по РФ и оружейные приоритеты ВСУ
Итоги дня: Ценовой якорь, новые газовые договоренности и санкции РФ
Все статьи


Читайте также

В КГГА рассказали, когда Киев полностью перейдет на е-билет
 В Украине планируют внедрить цифровые технологии в строительстве
Украинская оборонная компания демонстрирует инновационную технологию "прозрачной брони"
 В Индии планируют продавать электричество с помощью криптовалютной технологии
Армия США провела испытания истребителей F-35 Lightning II
 Военные США разрабатывают новую технологию на энергии солнца
В США начались тренировочные учения по освоению легкой бронемашины JLTV (ВИДЕО)
 В Киеве презентовали новый БТР "Атаман-3" (ФОТО)

Армия

Бронетранспортер БТР-4
Самоходное артиллерийское орудие 120-мм 2С9 "Нона-С"
Бронетранспортер RG-33 (США)
Бронеавтомобиль Fennek (Германия-Нидерланды)
Вся армия    >>

Персоны

Тина
КАНДЕЛАКИ
Валентин
РЕЗНИЧЕНКО
Георгий
ТУКА
Алена
БАБАК
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Инвестициям здесь не место

Солнце и море: Летний отдых зимой


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Сеть рассмешили невероятные снимки домашних питомцев, догадавшихся про визит к ветеринару (ФОТО) (21689)

Доллар уже по 19 грн: сеть взбудоражило фото обменника в Борисполе (17492)

"Разбираться с землями он будет": Заявление Путина в Украине высмеяли меткой фотожабой (11404)


Экономические новости youtube

Трудовой кодекс




help


Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 