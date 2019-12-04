В Нацполиции рассказали о стратегии развития ювенальной полиции

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В Нацполиции обсудили стратегию развития ювенальной полиции

В Нацполиции обсудили стратегию развития ювенальной полиции. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции, информирует enovosty.com/news.

Об этом шла речь во время совещания под председательством главы ведомства Игоря Клименко и при участии заместителя Председателя Нацполиции Александра Фацевича. Кроме того, на совещании подвели итоги работы подразделения за 11 месяцев 2019 года.

Заместитель Председателя Нацполиции Александр Фацевич, отметил, что с начала года в территориальные подразделения полиции поступило 14177 заявлений и сообщений о розыске детей. «Более 13 000 детей полицейские оперативно разыскали в течение суток и вернули домой. Остается разыскать 47 человек», — сказал Александр Фацевич.

Он добавил, что в течение отчетного периода полицейские ювенальной превенции обнаружили более 58 000 административных правонарушений в отношении детей. Поэтому ювеналы составили более 27 000 административных протоколов по статье 184 КУоАП — по невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей. Более две тысячи протоколов составлено за совершение насилия в семье или невыполнение защитного предписания (ст. 173-2 КУоАП) и 229 админпротоколов за буллинг (травля) участников образовательного процесса (ст. 173-4 КУоАП), в том числе 5 — в отношении работников образования (ч. 5 ст. 173-4 КУоАП).

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Председатель Нацполиции Игорь Клименко подчеркнул, что противодействие преступлениям в отношении детей, а также защита прав детей является приоритетным направлением работы ведомства. «Все преступления в отношении детей, а также розыск пропавших несовершеннолетних мы берем под личный контроль. Реформирование службы продолжается. Мы вместе должны определить, куда будет двигаться служба», — отметил Игорь Клименко. Затем участники совещания обсудили стратегию развития подразделения и определили ключевые и перспективные направления деятельности полиции в сфере безопасности и защиты прав детей.