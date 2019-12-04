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В Германии официально разрешили банкам покупать и продавать криптовалюту

Главная » Последние новости » Новости общества » В Германии официально разрешили банкам покупать и продавать криптовалюту
 
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Парламентом Германии был официально принят закон, позволяющий финансовым учреждениям покупку и продажу криптовалют

Парламентом Германии 29 ноября был принят закон, позволяющий финансовым учреждениям осущестлять покупку и продажу криптовалют. Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, информирует enovosty.com/news.

Согласно новым правилам, финучреждения смогут предлагать своим клиентам услуги, связанные с криптовалютами, при наличии специальной лицензии.

В Германии официально разрешили банкам покупать и продавать криптовалюту

Банки смогут хранить криптоактивы своих клиентов. Принятие законопроекта осуществлялось в рамках мер по соблюдению положений Директивы ЕС о противодействии отмыванию денег.

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Ранее сообщалось, что с 2020 года немецкие криптовалютные предприятия для осуществления своей деятельности будут обязаны иметь лицензию Федерального управления финансового надзора (BaFin).


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 27

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