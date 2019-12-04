Украинские стартапы смогут выйти на японский рынок

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Украинские стартапы смогут выйти на японский рынок

Глава Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний Ростислав Дюк сообщил, что ассоциация подписала меморандум с японской финтех-ассоциацией, согласно которому украинские стартапы получат финансовую и методологическую поддержку при выходе на японский рынок , информирует enovosty.com/news.

Дюк сказал, что ассоциация реализовывает программу развития экспортной стратегии финтех-стартапов. В рамках программы ассоциация подписывает меморандум с разными организациями, в котором предусматривается обмен опытом и выход стартапов на международные рынки

Подписанный меморандум с японской ассоциацией предусматривает помощь украинским финтех-стартапам по выходу на японский рынок, обмен знаниями и технологиями, помощь во взаимодействии с государственными органами.

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Также сообщается о предоставлении украинским финтех-стартапам инвестиций, объем которых составляет 1 млн грн