Украинские стартапы смогут выйти на японский рынок
Украинские стартапы смогут выйти на японский рынок
Глава Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний Ростислав Дюк сообщил, что ассоциация подписала меморандум с японской финтех-ассоциацией, согласно которому украинские стартапы получат финансовую и методологическую поддержку при выходе на японский рынок , информирует enovosty.com/news.
Дюк сказал, что ассоциация реализовывает программу развития экспортной стратегии финтех-стартапов. В рамках программы ассоциация подписывает меморандум с разными организациями, в котором предусматривается обмен опытом и выход стартапов на международные рынки
Подписанный меморандум с японской ассоциацией предусматривает помощь украинским финтех-стартапам по выходу на японский рынок, обмен знаниями и технологиями, помощь во взаимодействии с государственными органами.
Читайте: Гончарук рассказал о новом мощном инвесторе в Украине
Также сообщается о предоставлении украинским финтех-стартапам инвестиций, объем которых составляет 1 млн грн