Зеленский надеется, что на «нормандском саммите» будет определен механизм по прекращению войны на Донбассе
Владимир Зеленский сообщил, что надеется, что запланированные переговоры с лидерами Франции, Германии и РФ урегулируют конфликт на востоке Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что надеется, что запланированные переговоры с лидерами Франции, Германии и РФ урегулируют конфликт на востоке Украины. Об этом сообщает The Washington Times , информирует enovosty.com/news.
Зеленский заявил, что он ожидает, что благодаря саммиту в Париже будет разработана дорожная карта по проведению местных выборов в регионе и определен механизм по восстановлению контроля Украины на оккупированных территориях.
Выступая после переговоров с премьер-министром Швеции Стефаном Лофвеном, Зеленский сказал, что на нормандском саммите он будет настаивать на срочном обмене пленными между Россией и Украиной.
Конфликт на востоке Украины начался в 2014 году после аннексии Россией Крыма. Более 14 000 человек были убиты в ходе боевых действий между украинскими военными и поддерживаемыми Россией сепаратистами.
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