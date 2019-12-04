Зеленский надеется, что на «нормандском саммите» будет определен механизм по прекращению войны на Донбассе

Главная » Последние новости » Новости общества » Зеленский надеется, что на "нормандском саммите" будет определен механизм по прекращению войны на Донбассе Зеленский надеется, что на "нормандском саммите" будет определен механизм по прекращению войны на Донбассе

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Владимир Зеленский сообщил, что надеется, что запланированные переговоры с лидерами Франции, Германии и РФ урегулируют конфликт на востоке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что надеется, что запланированные переговоры с лидерами Франции, Германии и РФ урегулируют конфликт на востоке Украины. Об этом сообщает The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

Зеленский заявил, что он ожидает, что благодаря саммиту в Париже будет разработана дорожная карта по проведению местных выборов в регионе и определен механизм по восстановлению контроля Украины на оккупированных территориях.

Выступая после переговоров с премьер-министром Швеции Стефаном Лофвеном, Зеленский сказал, что на нормандском саммите он будет настаивать на срочном обмене пленными между Россией и Украиной.

Конфликт на востоке Украины начался в 2014 году после аннексии Россией Крыма. Более 14 000 человек были убиты в ходе боевых действий между украинскими военными и поддерживаемыми Россией сепаратистами.

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