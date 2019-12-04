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Наша власть возлагает довольно большие ожидания на нормандский саммит, — Владислав Волошин

Главная » Последние новости » Новости общества » Наша власть возлагает довольно большие ожидания на нормандский саммит, - Владислав Волошин
 
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9 декабря в Париже запланирован нормандский саммит глав Украины, Франции, Германии и РФ. Основной целью саммита должно стать утверждение новой последовательности имплементации минских соглашений

С вопросом относительно перспектив проведения нормандского саммита “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному военному журналисту Владиславу Волошину, информирует enovosty.com/news.

Вдадислав Волошин сообщает, что Украина к предстоящему саммиту подошла, выполняя немало своих обязательств.

«В частности — это разведение войск на участках Станица Луганская, Золотое и Петровское. Кроме того, Украина придерживалась условий прекращения огня вдоль всей линии разграничения. Украинская власть озвучила свою готовность выполнять Минские соглашения (выборы на временно неподконтрольных территориях, особый статус). Это говорит о том, что наша власть возлагает довольно большие ожидания на саммит.

Россия, в свою очередь, к «нормандской встрече» подходит с абсолютно другими намерениями. Непрекращающиеся обстрелы со стороны оккупационных войск Москва называет вялотекущим внутренним конфликтом в Украине. Кроме того, она пытается провоцировать украинскую власть различными политическими уловками, например, заявками (спикера Госдумы) о разделе Украины на несколько частей или принятием так называемого «закона ДНР» о территории. Все это безусловно происходит в «преднормандский период» для того, чтобы «прощупать» готовность нашей власти идти на уступки и попытаться в переговорный процесс подключить «марионеток» из «недореспублик ЛДНР».

Мы от саммита ожидаем ясности в вопросах, насколько Россия готова под давлением мирового сообщества отойти назад. Она же, по моему мнению, будет пытаться «зафиксировать свои позиции», и будет всячески изворачиваться и сбивать, осуществляемое на нее, давление. Но я надеюсь на продвижение в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе, и верю в то, что будет поднят вопрос Крыма (который Россия всячески уводит с международной арены)», — говорит Вдадислав Волошин.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 87

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