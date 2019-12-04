Кабмин запустил проект по созданию цифрового ID украинцев
Кабмин запустил проект по созданию цифрового ID украинцев
В пресс-службе правительства сообщили, что Кабмин запустил проект по созданию цифрового ID украинцев, в рамках которого будет проводиться верификация пользователей е-реестров, информирует enovosty.com/news.
В течение первых шести месяцев после запуска проекта будет проанализировано состояние безопасности и защиты е-реестров. Также будет проверена достоверность существующих данных пользователей путем сравнения информации из разных реестров.
Премьер-министр Украины сообщил, что полученные данные будут использованы для всеукраинской переписи населения и упростят процедуру назначения социальных выплат
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