Кабмин запустил проект по созданию цифрового ID украинцев

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Кабмин запустил проект по созданию цифрового ID украинцев

В пресс-службе правительства сообщили, что Кабмин запустил проект по созданию цифрового ID украинцев, в рамках которого будет проводиться верификация пользователей е-реестров, информирует enovosty.com/news.

В течение первых шести месяцев после запуска проекта будет проанализировано состояние безопасности и защиты е-реестров. Также будет проверена достоверность существующих данных пользователей путем сравнения информации из разных реестров.

Премьер-министр Украины сообщил, что полученные данные будут использованы для всеукраинской переписи населения и упростят процедуру назначения социальных выплат

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