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В случае введения тотального локдауна, власть обязана предупредить украинцев заранее и обеспечить поддержку бизнеса, — Цабаль (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » В случае введения тотального локдауна, власть обязана предупредить украинцев заранее и обеспечить поддержку бизнеса, - Цабаль (ВИДЕО)
 
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Народный депутат Верховной Рады от партии «Голос» Владимир Цабаль прокомментировал информацию о возможном введении Кабмином с понедельника ряда существенных ограничений в связи с ростом заболеваемости на коронавирус в Украине.

Цабаль убеждён, что перед введением локдауна или другими ограничениями для населения, необходимо предупредить украинцев минимум за неделю до начала подобных мероприятий. По мнению нардепа, это позволит избежать коллапса в стране, а также даст возможность бизнесу подготовиться, информирует enovosty.com/news.

По мнению нардепа, кроме ограничений в связи с пандемией власти необходимо озвучить четкий план, согласно которому страна будет жизнь в период вынужденной остановки. Более того, власть должна обеспечить поддержку тем слоям населения, которые наиболее пострадают в результате локдауна.

Кроме того, Кабмину необходимо озвучить и подать в Раду законопроекты, которые помогут бизнесу пережить этот непростой период. Прежде всего это касается послабления налогового бремени на период вынужденного простоя.

По словам, Цабаля он зарегистрирует все эти требования в виде постановления в Раде уже сегодня. В случае, если информация о скором локдауне подтвердится, это позволит власти не просто закрыть людей без средств к существованию дома, но и нести перед ними ответственность, а также брать на себя необходимые обязательства.

«Когда государство что-то требует от людей, оно должно что-то дать взамен. Если государство просто введёт локдаун, не говоря о том, как оно будет способствовать решению проблем людей в этот период, это будет фейковый локдаун. Он будет формально на бумаге, а люди будут по прежнему ходить на работу, потому что необходимо зарабатывать деньги», — подчеркнул нардеп.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 24

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