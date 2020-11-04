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Украинцев ждет рост пенсий: кто может рассчитывать на дополнительные выплаты

Главная » Последние новости » Новости общества » Украинцев ждет рост пенсий: кто может рассчитывать на дополнительные выплаты
 
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В декабре некоторые группы украинцев могут рассчитывать на рост пенсионных выплат

Уже со следующего месяца в Украине произойдёт запланированный перерасчет пенсий, после которого минимальная пенсия будет составлять 1769 гривен. Максимальная пенсия увеличится на 570 гривен и составит 17690 гривен, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, в декабре 2020 вырастут ежемесячные выплаты для пенсионеров за стаж. Они составят за каждый дополнительный год до 17,69 гривен для мужчин со стажем больше 35 лет и женщин со стажем от тридцати лет.

Также, с первого декабря прожиточный минимум вырастет для разных социальных и демографических групп населения. В частности, дети до шести лет вместо 1859 гривен будут получать 1921 гривен, дети от 6 до 18 лет — 2395 грн, трудоспособные — 2270 гривен, лица, утратившие трудоспособность — 1769 гривен.

Кроме того, в Министерстве социальной политики предложили кардинально изменить нормы о том, кто в нашей стране может считаться пожилым. Сейчас прописано, что лицами пожилого возраста считаются граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, которым исполнилось 60 лет.

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В зависимости от возраста, Минсоцполитики предлагает выделяють следующие категории:

  • Лица старческого возраста – от 75 до 90 лет включительно.
  • Долгожители – от 90 лет.

Лицами предпенсионного возраста предлагается считать граждан Украины, иностранцев, лиц без гражданства, которым до достижения пенсионного возраста, установленного статьей 26 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» осталось не более 2 лет.

Также в Закон «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста в Украине» вносятся следующие изменения:

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Меняется норма о том, что государство гарантирует каждому ветерану труда и гражданину пожилого возраста надлежащий уровень жизни, удовлетворение различных жизненных потребностей, предоставление разных видов помощи.

Так, убираются слова о том, что это гарантируется каждому, а потребности могут быть различные. Вместо этого прописывается, что государство гарантирует социальную помощь.

Также вместо «граждане» пожилого возраста по всему тексту прописывается «лица пожилого возраста».

Напомним, депутаты должны принять до конца этого года законопроект об обязательных пенсионных накоплениях.

 


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 188

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