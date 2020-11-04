СБУ заблокировала незаконные поставки вертолетных двигателей в Россию

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Служба безопасности Украины заблокировала незаконные поставки вертолетных двигателей в Россию

В Службе безопасности Украины сообщили о блокировке систематических краж компонентов самолетов со стратегического аэрокосмического предприятия страны. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Похищенные запчасти и двигатели вывозились в РФ посредниками. Поставки осуществлялись вне таможенного контроля. Согласно поддельным документам, техника продавалась оборонным предприятиям Ближнего Востока и стран Содружества Независимых Государств.

Спецслужба провела операцию при сотрудничестве со Службой внешней разведки Украины. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых при попытке продать вертолетный двигатель за 980 000 долларов.

Техническая экспертиза установила, что двигатель является продуктом двойного назначения и может быть установлен на военные вертолеты семейства Mil. В ходе обысков в офисах украинских посредников и по месту жительства подозреваемых были обнаружены авиационные запчасти к вертолетам Ми-2 и Ми-8. Были изъяты также проекты протоколов, подтверждающих незаконную деятельность подозреваемых.